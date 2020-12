Badanie: 84 proc. firm zwiększyło w 2020 r. liczbę osób pracujących zdalnie

Aż 84 proc. firm w 2020 r. zwiększyło liczbę osób pracujących zdalnie - wynika z badania firmy ARC Rynek i Opinia wykonanego na zlecenie Fortinet - spółki z branży bezpieczeństwa IT. Co piąta firma zwiększyła również budżet na ochronę przed cyberzagrożeniami.

Największych inwestycji dokonano w dziedzinie zakupu nowych rozwiązań ochronnych oraz licencji na narzędzia zabezpieczające środowisko pracy dla pracowników wykonujących swoje obowiązki zdalnie - wynika z ankiety.

Zmiany, które w funkcjonowaniu firm przyniosła pandemia koronawirusa, w innych okolicznościach najpewniej nie byłyby wprowadzone - oceniają eksperci Fortinetu. W ponad połowie badanych firm (54 proc.) praca zdalna przed okresem pandemii nie była wcześniej praktykowana. Tyle samo przedsiębiorstw zadeklarowało, że proces przeniesienia pracy do modelu zdalnego odbył się płynnie i bez większych przeszkód. 23 proc. ankietowanych podmiotów stwierdziło, że potrzebowało na to mniej niż tydzień - wynika z badania.

Dotychczasowa polityka bezpieczeństwa została utrzymana w 58 proc. spółek, które przeniosły się do modelu pracy zdalnej. 34 proc. respondentów do swoich zasad ochrony przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni wprowadziło jedynie niewielkie poprawki. Specjaliści zwracają uwagę, że takie wyniki świadczą dobrze o stosowanych do tej pory politykach bezpieczeństwa IT w firmach.

Sektor biznesowy dostrzegł, że pandemia koronawirusa wiąże się z nowymi rodzajami ryzyka i uwydatniła te już istniejące. Z ankiety wynika, że w zwiazku z tym 88 proc. respondentów przyznało, iż dla zarządu firm cyberbezpieczeństwo stało się priorytetowe, albo chociaż istotne.

Dyrektor firmy Fortinet w Polsce Jolanta Malak ocenia, że widoczna stała się duża zmiana, jaka zaszła w ciągu ostatnich trzech lat. "W 2017 roku w naszym badaniu jedynie 31 proc. ankietowanych było zdania, że cyberbezpieczeństwo jest traktowane przez zarządy priorytetowo. Na szczęście ten sposób myślenia się zmienia, co jest bardzo ważne zwłaszcza obecnie, kiedy praca zdalna stworzyła kolejne wyzwania dla bezpieczeństwa".

Ankietowani wśród działań, które mają świadczyć o wzroście znaczenia cyberobrony w firmach, wymieniają m.in. nacisk na prowadzenie audytów procesów bezpieczeństwa oraz zwiększenie budżetu w odniesieniu do rozwiązań ochronnych jak i szkoleń pracowniczych. Wzrosły również oczekiwania zarządów firm względem częstotliwości raportowania działań związanych z bezpieczeństwem.

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy co piąta firma zwiększyła budżet na bezpieczeństwo IT - twierdzi Fortinet. Największe środki zostały zainwestowane w nowe rozwiązania i usługi, takie jak np. firewalle czy oprogramowanie antywirusowe. Najniższy priorytet miała rekrutacja nowych pracowników na stanowiska związane z cyberbezpieczeństwem.