Badanie CBOS: 77 proc. dorosłych respondentów regularnie korzysta z internetu

Regularne korzystanie z internetu (co najmniej raz w tygodniu) deklaruje ponad trzy czwarte dorosłych respondentów (77 proc.), czyli o 4 punkty procentowe więcej niż przed rokiem - wynika z badania CBOS, które opublikowano w czwartek.

Z przeprowadzonych przez CBOS badań dotyczących korzystania przez Polaków z internetu wynika, że regularne, przynajmniej raz w tygodniu, korzystanie z internetu (stron internetowych, komunikatorów czy poczty e-mail) deklaruje obecnie ponad trzy czwarte dorosłych badanych (77 proc.). Jest to o 4 punkty procentowe więcej niż przed rokiem. W ciągu ostatnich dwóch lat, na które przypadała epidemia Covid-19, odsetek internautów w Polsce wzrósł o 9 punktów proc. - wynika również z badania.

Z kolei jeszcze w 2002 r. regularnie używanie internetu deklarowało zaledwie 17 proc. respondentów.

CBOS ustalił, że korzystanie z internetu jest powszechne wśród osób poniżej 35. roku życia, a także niemal powszechne wśród badanych mających od 35 do 44 lat. W tej ostatniej grupie korzysta z niego 96 proc. respondentów.

Do grona internautów zalicza się też zdecydowana większość respondentów mających od 45 do 54 lat (86 proc.) i dwie trzecie w wieku 55-64 lata (65 proc.). Jedynie 41 proc. osób od 65 do 74 lat korzysta z internetu i 22 proc. w wieku 75 lat lub starszych.

CBOS zwrócił uwagę, że w porównaniu do poprzedniego pomiaru sprzed roku największy wzrost odsetka osób będących online nastąpił w grupach: 45-54 lata (o 10 pkt. proc.) i 75+ (o 9 pkt. proc.).

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" (385) przeprowadzono na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski od 2 do 12 maja 2022 r. na próbie 1087 osób (w tym: 58,9 proc. metodą CAPI, 28,7 proc. - CATI i 12,4 proc. - CAWI).