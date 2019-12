Badanie: Chiny bardziej entuzjastyczne wobec aut elektrycznych niż Europa i USA

Podmioty, które inwestują w rozwój pojazdów elektrycznych, autonomicznych i usługi carsharingowe, spotkają się z większym entuzjazmem klientów w Chinach niż w Europie i USA - wynika z badania opracowanego przez firmę konsultingową OC&C Strategy Consultants.

Ponad 90 proc. mieszkańców Chin zadeklarowało, że rozważyłoby, prawdopodobnie kupiłoby, lub zdecydowanie by kupiło pojazd z napędem elektrycznym. W Europie takich odpowiedzi udzielało od 64 do 77 proc. ankietowanych. Najmniej przekonani to tego rodzaju samochodów są klienci w Stanach Zjednoczonych - tylko połowa z nich byłaby zainteresowana kupnem elektryka.

Jak zauważyła agencja Reutera, Uber i Lyft, firmy oferujące usługi przewozu osób, dążą do ograniczenia liczby samochodów posiadanych na własność. Badanie przeprowadzone przez OC&C Strategy Consultants pokazało jednak, że klienci z USA, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii w większości chcą mieć własny samochód. Ankietowani, w tym przedstawiciele młodszych pokoleń, utrzymują, że posiadanie pojazdu wciąż pozostaje ważnym symbolem statusu. Ponadto własny samochód oferuje wygodę i niezawodność, czego nie da się porównać do usług carsharingu i taksówek. Na rozwiązania z obszaru w pełni współdzielonej mobilności jest natomiast otwartych ponad 90 proc. klientów w Chinach - pokazało badanie.

Około jedna trzecia klientów z zachodnich krajów stwierdziła w ankiecie, że nieufnie podchodzi do pojazdów autonomicznych, w porównaniu do 4 proc. respondentów w Chinach. Z raportu wynika ponadto, ze większość wszystkich respondentów zdecydowanie wolałaby w pełni zautomatyzowany pojazd niż korzystanie z usług współdzielenia samochodów.

Według jednego z autorów raportu Johna Evisona, wyniki badania sugerują, że przemysł motoryzacyjny powinien inwestować więcej w elektryfikację i usługi dla indywidualnych właścicieli samochodów, zamiast "próbować wywołać kolejną rewolucję współdzielonej mobilności".

Jak zauważyła agencja, światowa branża motoryzacyjna przechodzi obecnie drastyczne zmiany związane ze spadkiem sprzedaży, presją w obszarze emisji spalin i wyzwaniami jakie niesie ze sobą rozwój technologii w pełni autonomicznej jazdy.

Badanie OC&C przeprowadzono w marcu i kwietniu 2019 r. w Stanach Zjednoczonych, Chinach, Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii. W każdym z pięciu krajów w ankiecie online uczestniczyło około 2 tys. klientów. PAP)

lus/ malk/