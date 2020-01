Badanie: cyfryzacja zwiększa możliwości cyberataków na firmy przemysłowe

Cyfryzacja firm z sektora przemysłowego zwiększa możliwości cyberataków na tego rodzaju podmioty - uważa 73 proc. ankietowanych przedstawicieli tych spółek. Rezultaty zleconego przez siebie badania zaprezentowała firma Fortinet zajmująca się cyberbezpieczeństwem.

Tylko połowa respondentów uważa, że maszyny znajdujące się w ich fabryce są dobrze zabezpieczone na wypadek ewentualnego zagrożenia ze strony hakerów. 66 proc. ankietowanych natomiast przyznało, że ich firmy są podłączone do sieci IP i w procesach podejmowania decyzji biznesowych korzystają w czasie rzeczywistym z analizy danych.

Eksperci z Fortinet analizując wyniki badania zauważyli, że zagrożenie przemysłowych systemów sterujących (ICS) ma związek z brakiem współpracy między zespołami odpowiedzialnymi za technologie informacyjne (IT) a pracownikami zajmującymi się technologiami operacyjnymi (OT). 51 proc. ankietowanych uważa, że praca obu tych struktur odbywa się w schemacie silosowym (zespoły nie komunikują się ze sobą i nie współdziałają). Pracownicy odpowiedzialni za OT zazwyczaj koncentrują się na ochronie krytycznego sprzętu przemysłowego, działy IT zaś - odpowiadają za bezpieczeństwo narzędzi teleinformatycznych.

Firma Fortinet uważa, że firmy z sektora przemysłowego mogą wiele zyskać na współpracy IT z OT. Największą korzyścią ma według specjalistów być dostęp do danych z procesów produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Potwierdzają to wyniki ankiety - uważa tak 66 proc. respondentów. 59 proc. ankietowanych ocenia z kolei, że współpraca tych dwóch działów przełoży się na rozwój biznesowy i zwiększenie możliwości zarabiania dzięki lepszemu wglądowi w dane produkcyjne.

"Firmy przemysłowe muszą dokonać zmian na poziomie operacyjnym, aby zniwelować przepaść między środowiskami IT i OT oraz wypracować zaufanie między tymi zespołami" - uważa wiceprezes Fortinetu ds. międzynarodowych nowych i operacyjnych technologii oraz infrastruktury krytycznej w regionie EMEA Joe Sarno. Jego zdaniem "w miarę rozszerzania się przestrzeni możliwych ataków, zespoły IT i OT muszą współpracować w celu poprawy widoczności własnych procesów i środowisk, a także obrony przed cyberzagrożeniami".

Ankieta, którą na zlecenie firmy Fortinet przeprowadziła spółka doradcza Forrester Consulting, objęła próbę 459 decydentów z obszarów IT oraz OT odpowiedzialnych za opiekę nad systemami przemysłowymi w firmach zatrudniających tysiąc lub więcej pracowników. Wybrane firmy związane były z branżami takimi jak motoryzacja, transport, produkcja, inżynieria morska i lotnictwo oraz zlokalizowane w Indiach, Wlk. Brytanii, Hiszpanii, Niemczech, na Słowacji, we Włoszech, we Francji, Czechach i Niderlandach. Badanie uwzględniło również głosy respondentów z Polski.