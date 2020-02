Badanie: epidemia koronawirusa przyczyniła się do ograniczenia emisji CO2 w ChRL

Epidemia koronawirusa w Chinach przyczyniła się do ograniczenia emisji CO2 przez ten kraj o ok. 100 mln ton. To ilość generowana w ciągu roku przez np. Chile w południowo-zachodniej części Ameryki Południowej - wynika z opublikowanej w środę analizy Carbon Brief.

Epidemia odbiła się na wielu gałęziach chińskiego przemysłu, a także doprowadziła do ograniczeń w transporcie. Wydłużeniu uległ też okres świąteczny, w którym wielu Chińczyków ma wolne.

Badanie organizacji koncentruje się na okresie dwóch tygodni, który zaczął się 10 dni po 25 stycznia - kiedy rozpoczęły się obchody Chińskiego Nowego Roku. Wynik porównano z danymi z ostatnich pięciu lat dotyczącymi tego samego czasu świątecznego. W 2019 roku emisja w Chinach wyniosła w tym okresie 400 mln ton CO2 - tegoroczny wynik powinien być w okolicach 300 mln ton.

Analitycy zwrócili uwagę, że przyczynił się do tego spadek zużycia węgla. W 2020 roku osiągnięto najniższy poziom od czterech lat. Podkreślono, że kluczowe znaczenie miało ograniczenie produkcji przemysłowej, która jest zależna od energii pozyskiwanej z węgla, a także od dostaw ropy naftowej.

W analizie zwrócono jednak uwagę, że jeśli ten krótkoterminowy spadek się utrzyma to roczna emisja kraju zmaleje zaledwie o 1 proc. Jednak nie ma gwarancji, że tak się stanie ponieważ kraj ma nadal duży potencjał do generowania energii.

Z danych BloombergNEF w skali roku emisje CO2 mogą nawet wzrosnąć ze względu na pakiet pomocowy zatwierdzony przez władze w Pekinie. Ma on doprowadzić do wzrostu produkcji, a ta będzie wymagać wykorzystania dużych ilości węgla, stali i cementu.

Chiny emitują najwięcej CO2 na świecie.

Tymczasem liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Chinach przekroczyła 2 tys.