Badanie: niemal dwie trzecie mieszkańców Zachodu gotowych na cyborgizację

Niemal dwie trzecie mieszkańców krajów zachodnich jest gotowych na cyborgizację własnego ciała, szczególnie, jeśli wprowadzenie technologii do organizmu miałoby wiązać się z korzyściami zdrowotnymi - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Kaspersky Lab.

Agencja Reutera cytująca badanie informuje, że ankietę przeprowadzono wśród 14,5 tys. respondentów z 16 krajów zachodnich, takich jak Wlk. Brytania, Niemcy, Francja, Włochy i Hiszpania. Jej wyniki wykazały, że 63 proc. osób badanych byłoby skłonnych rozważyć wprowadzenie do własnego ciała urządzeń biotechnologicznych, aby poprawić wydajność swojego organizmu.

W Wielkiej Brytanii, Francji i Szwajcarii poparcie dla idei cyborgizacji okazało się najmniejsze i uplasowało się odpowiednio na poziomie 25 proc., 32 proc. i 36 proc. W Portugalii i Hiszpanii osiągnęło ono natomiast poziom 60 proc. - zwraca uwagę Reuters.

Dyrektor Kaspersky'ego w regionie Europy odpowiedzialny za globalne badania i analizę Marco Preuss powiedział agencji, że rozbudowa ludzkiego organizmu z użyciem nowych technologii "jest dziś jednym z najwyraźniejszych trendów".

"Entuzjaści takich działań już teraz testują granice tego, co jest możliwe do zrobienia - potrzebujemy jednak wspólnie uzgodnionych standardów, aby móc zapewnić, że osiągają one swój maksymalny potencjał przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa" - stwierdził Preuss.

Ankieta przeprowadzona na zlecenie Kaspersky'ego wskazała, że większość respondentów chce, aby rozbudowa ludzkiego organizmu z użyciem nowych technologii była wykorzystywana dla dobra ludzkości. Niektórzy uczestnicy badania wyrazili jednak obawy, że działania na tym polu mogą okazać się zagrożeniem dla społeczeństwa, a także otworzyć drzwi dla nowych nadużyć ze strony cyberprzestępców.

Większość ankietowanych jest przekonana, że dostęp do możliwości rozbudowy własnego organizmu dzięki nowym technologiom będą mieli jedynie ludzie bogaci.