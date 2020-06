Badanie: podczas pandemii dzieci mniej czasu poświęcają na gry online

Podczas pandemii dzieci mniej czasu poświęcają na gry online - wynika z najnowszego badania firmy Kaspersky Lab opartego na danych z usług firmy. W okresie od marca do maja 2020 r. zainteresowanie grami spadło w stosunku do dwóch pierwszych miesięcy tego roku.

"Spadek zainteresowania grami na komputerach PC można wyjaśnić zwiększoną potrzebą wykorzystywania tych urządzeń do innych celów" - ocenia ekspertka ds. analizy zawartości WWW w firmie, Anna Larkina.

W czasie pandemii koronawirusa komputery wykorzystywane są nie tylko rozrywkowo, ale również jako narzędzia pozwalające kontynuować naukę szkolną z domu poprzez uczestnictwo w zajęciach online - zwraca uwagę Kaspersky Lab. Urządzenia te służą również rodzicom, którzy zdalnie wykonują swoje obowiązki zawodowe. W zwiazku z tym użycie komputerów domowych wygląda w ciągu ostatnich dwóch miesięcy inaczej, niż przed pandemią.

W ciągu pierwszej połowy 2020 roku na popularności zyskały strony oferujące treści wideo, audio oraz oprogramowanie. Najwięcej czasu na oglądaniu filmów i słuchaniu muzyki w sieci w czasie pandemii koronawirusa spędzały dzieci z Indii i Bangladeszu.

Treści informacyjne największą popularnością wśród nieletnich cieszyły się w Europie. Najczęściej informacje czytają dzieci z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji oraz Włoch. Szczytowym zainteresowaniem wśród młodych użytkowników internetu strony informacyjne cieszyły się w Zjednoczonym Królestwie i Włoszech w lutym tego roku. We Francji największe zainteresowanie aktualnościami w internecie wśród dzieci Kaspersky Lab odnotował w marcu. Larkina ocenia, że ma to związek z przechodzeniem poszczególnych krajów na nauczanie zdalne, który to proces w różnych państwach rozłożony był w czasie, nie odbywał się zaś w tym samym momencie.

Według Larkiny podczas pandemii zachowanie dzieci w internecie zmieniło się. Nieletni są mniej zainteresowani treściami dla dorosłych, więcej rozmawiają z użyciem komunikatorów internetowych, a oglądane przez nich filmy wideo nie muszą należeć do kategorii treści rozrywkowych - znacząca część treści wideo to nagrania edukacyjne, związane z wykonywanymi obowiązkami szkolnymi. Ekspertka podkreśliła także, że dzieci, podobnie jak dorośli, w czasie znaczących wydarzeń na świecie poświęcają zwiększoną uwagę treściom informacyjnym.