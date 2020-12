Badanie: Polaków irytują wolno ładujące się strony sklepów internetowych

Polaków irytują wolno ładujące się strony sklepów internetowych - wynika z badania Retail Systems Research (RSR). Ponad połowa internautów irytuje się, gdy strona sklepu ładuje się zbyt długo, a dziewięć na dziesięć takich przypadków kończy się opuszczeniem witryny.

Z badania przeprowadzonego przez RSR wynika, że odpowiednia infrastruktura do obsługi sklepu internetowego jest dziś tak samo ważna, jak atrakcyjna dla klienta oferta. 52 proc. respondentów stwierdziło, że irytuje ich, jeśli witryna ładuje się za wolno podczas zakupów.

Zdaniem związanej z największą polską agencją UX ekspertki Moniki Banach użytkownicy sieci odwiedzają sklepy internetowe przede wszystkim po to, aby zapoznać się z ofertą, porównać ceny produktów lub poznać ich specyfikacje, a następnie szybko i sprawnie złożyć zamówienie. Każda przeszkoda utrudniająca potencjalnemu klientowi wykonanie zamierzonych czynności w sklepie internetowym może skończyć się porzuceniem strony.

"Jak łatwo się domyślić, im wolniej ładuje się strona, tym niższy poziom ogólnej satysfakcji (klienta - PAP). Widzimy to na co dzień realizując badania z użytkownikami stron internetowych. Jeśli strona ładuje się z niewystarczającą prędkością, użytkownicy zaczynają natychmiast klikać jej elementy, które pojawiły się już na ekranie, lub odświeżają okno przeglądarki. Zastanawiają się także, czy wina leży po stronie ich komputera, czy też dostawcy internetu" - ocenia ekspertka. Jej zdaniem problem uwypukla fakt, że użytkownicy właśnie takie doświadczenia zapamiętują najbardziej i mają one bardzo poważny wpływ na całościową ocenę strony internetowej.

21 proc. ankietowanych zadeklarowało, że nigdy nie wraca do sklepu, na którym się zawiedli podczas korzystania z witryny internetowej. 57 proc. w takiej sytuacji może dokończyć transakcję u innego sprzedawcy, a aż 41 proc. przekierowuje swoje plany zakupowe na portal Amazon.