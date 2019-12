Badanie: Polska produkcja wciąż wykorzystuje stare metody zarządzania danymi

Średnie i duże przedsiębiorstwa produkcyjne działające w Polsce nadal stosują analogowe rozwiązania do zbierania i analizy danych, powszechnie też korzystają z arkuszy kalkulacyjnych Microsoft Excel – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie PSI Polska.

Autorzy badania "Gotowość firm produkcyjnych do wdrożenia rozwiązań Przemysłu 4.0" podkreślają, że ręczne wprowadzanie danych, które okazało się najpopularniejszym sposobem w polskich firmach (67 proc. przedsiębiorstw), jest obarczone wysokim ryzykiem błędu i oznacza co najmniej kilkugodzinne opóźnienie w dostarczeniu danych z produkcji. To z kolei zmniejsza elastyczność produkcji oraz znacząco utrudnia podejmowanie szybkich decyzji biznesowych.

Drugim najczęściej stosowanym sposobem było rejestrowanie danych za pomocą terminali lub czytników kodów kreskowych - połowa producentów stosowała u siebie takie rozwiązania, przy czym zdecydowanie częściej (62 do 39 proc.) korzystały z nich duże firmy. Z czytników kodów kreskowych najchętniej korzystała branża meblarska (73 proc. wskazań). Z kolei systemy automatycznych czujników umieszczanych na liniach produkcyjnych najczęściej (31 proc.) były stosowane przez producentów maszyn i urządzeń. Jednocześnie 37 proc. producentów stosowała dokumentację papierową.

74 proc. wszystkich ankietowanych firm zadeklarowało, że korzysta z oprogramowania ERP (Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa, ang. Enterprise Resource Planning). Najczęściej korzystali z nich producenci samochodów i sprzętu transportowego oraz wyrobów z metali (po 80 proc.), najrzadziej - firmy specjalizujące się w produkcji mebli (59 proc.). Z badania wynika ponadto, że to rozwiązanie było bardziej popularne wśród większych firm (85 proc.) niż średnich (67 proc.).

Systemy ERP wśród przedsiębiorstw, które je wdrożyły, były najpopularniejszym narzędziem do tworzenia harmonogramów produkcji szczególnie w przypadku dużych producentów (63 proc. względem 38 proc. wskazań wśród średnich firm). Drugim najpopularniejszym rozwiązaniem w tym zakresie był Microsoft Excel (48 proc.), chętniej wykorzystywany przez średnich producentów. Najmniej wskazań uzyskały zaawansowane systemy klasy APS (Automatyczne Planowanie i Harmonogramowanie, ang. Advanced Planning and Scheduling) - jedynie 10 proc. Jednocześnie systemy APS były ocenione przez swoich użytkowników jako najbardziej efektywne narzędzia do planowania, pozwalające na maksymalne wykorzystanie parku maszynowego.

W ujęciu branżowym rozkład odpowiedzi kształtował się podobnie: arkusze Excel były wykorzystywane przez niemal połowę respondentów z czterech sektorów, podobnie jak systemy ERP. Producenci aut i sprzętu transportowego w porównaniu do trzech pozostałych branż częściej stosowali autorskie systemy informatyczne (47 proc. wskazań) oraz systemy APS (27 proc.).

Wśród respondentów posiadających oprogramowanie ERP najchętniej wykorzystywane były systemy do zarządzania magazynem (WMS, ang. Warehouse Management System) - 39 proc. producentów już z nich korzystało, a dalsze 8 proc. planowało ich wdrożenie w latach 2019-2021. Na kolejnych miejscach znalazły się systemy zbierania danych z maszyn (SCADA, ang. Supervisory Control And Data Acquisition) oraz systemy zarządzania jakością (CAQ, ang. Computer-aided Quality Assurance). Częściej wykorzystywanie rozwiązań klasy WMS, SCADA i CAQ deklarowały duże firmy. Autorzy badania podkreślili, że aż 70 proc. średnich i 45 proc. dużych producentów nie planowało inwestycji w nowe typy oprogramowania.

Największe nasycenie systemami informatycznymi odnotowano w sektorze produkcji aut i sprzętu transportowego, przy czym najczęściej spośród innych branż wykorzystywał on oprogramowanie typu APS i CAQ (po 41 proc.). 60 proc. wszystkich badanych firm wdrażało lub planowało wdrożyć systemy IT, przy czym duże firmy produkcyjne częściej niż średnie deklarowały inwestycje w systemy informatyczne w celu optymalizacji produkcji (78 proc. do 41 proc.).

Badanie "Gotowość firm produkcyjnych do wdrożenia rozwiązań Przemysłu 4.0" zostało przeprowadzone na zlecenie firmy PSI Polska przez agencję badawczą PMR w I kwartale 2019 r. Objęło duże i średnie firmy produkcyjne wykorzystujące systemy informatyczne ERP, funkcjonujące w Polsce i mające obroty powyżej 20 mln zł. W jego ramach przeprowadzono wywiady telefoniczne z wykorzystaniem techniki CATI wśród osób decyzyjnych z 228 przedsiębiorstw działających w czterech sektorach produkcyjnych: maszyn i urządzeń, samochodów i sprzętu transportowego, mebli oraz wyrobów z metalu.