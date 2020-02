Badanie: polskie firmy gromadzą dane, ale z nich nie korzystają

Większość polskich firm uznaje analitykę danych za kluczowy obszar transformacji cyfrowej, istotny w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Jednak tylko co czwarta z nich wykorzystuje posiadane dane do celów analitycznych - wynika z raportu "Cyfryzacja dużych firm i korporacji".

Według badania przeprowadzonego przez ICAN Research i Orange 83 proc. polskich przedsiębiorców oceniło poziom cyfryzacji swoich firm w 2019 r. jako co najmniej dobry, co oznacza wzrost o 7 punktów procentowych rok do roku.

86 proc. ankietowanych stwierdziło, że analityka danych jest istotnym elementem budowy przewagi konkurencyjnej. Jednak mimo tej świadomości 73 proc. firm nie wykorzystuje swoich zbiorów do prowadzenia analiz, z kilku przyczyn. Aż 90 proc. organizacji nie ma spójnego zbioru i korzysta z różnych baz danych. W dodatku, informacje zawarte w bazach w 63 proc. są niekompletne i nieaktualne, a w niemal połowie przypadków także nieuporządkowane i niespójnie nazwane.

W efekcie tylko w jednej firmie na cztery pracownicy mają dostęp do raportów i analiz od ręki, z poziomu swojego komputera. W pozostałych spółkach, w razie potrzeby ktoś musi odpowiednie dane wyszukać, zebrać i dostarczyć.

Eksperci firmy consultingowej Abile wskazują, że przyczyną jest nadmiar nieuporządkowanych danych, zgromadzonych w różnych, niekompatybilnych systemach. Według nich przełom w zarządzaniu danymi może nastąpić dzięki robotyzacji procesów biznesowych (RPA).

"Obecnie zmierzyć i usystematyzować można niemal wszystkie aktywności potencjalnych klientów. Zebrane dzięki temu dane są nieocenionym źródłem informacji. Wyścig po wiedzę wymusza na firmach wdrażanie coraz to nowych typów oprogramowania. Systemy te, kupowane od różnych dostawców w przeciągu nawet dekady, po prostu ze sobą nie współpracują. Ale wszystkie gromadzą gigabajty danych w swoich bazach. Bez ich integracji zarządzanie informacjami staje się trudne i czasochłonne" - tłumaczy wiceprezes Abile Consulting Mariusz Gołębiewski.