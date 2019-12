Rodzice chcą, by dzieci kontrolowały czas przed ekranem, ale sami mają z tym problem

Ponad połowa (52 proc.) rodziców chce, by ich dzieci kontrolowały czas spędzany przed ekranem urządzeń cyfrowych. 70 proc. z nich jednak ma trudności we wprowadzeniu dyscypliny cyfrowej we własnym życiu - wynika z badania firmy Kaspersky Lab.

Według oceny 72 proc. badanych korzystanie z internetu może przekładać się na szkody dla życia rodzinnego. Jednocześnie 40 proc. rodziców w ogóle nie odczuwa potrzeby kontrolowania tego, ile czasu ich dzieci spędzają w internecie, ani tego, co robią będąc online.

70 proc. ankietowanych osób dorosłych przyznało, że czuje się w jakimś stopniu uzależnionych od korzystania z internetu. 84 proc. respondentów korzysta z urządzeń mobilnych z internetem w obecności dzieci w domu, a aż połowa rodziców (51 proc.) pozwala, by internet lub urządzenia mobilne czasami zakłócały ich rozmowę z dziećmi.

Według uczestników badania czas poświęcany na korzystanie z internetu w domu jest krótszy jedynie o godzinę i 20 minut od tego przeznaczanego na kontakt z rodziną i wynosi średnio 6 godzin i 40 minut.

60 proc. ankietowanych rodzin bezpośrednio doświadczyło lub też było świadkiem zagrożenia w internecie (polegającego najczęściej na wyświetleniu przez dzieci szkodliwych treści bądź na wystąpieniu symptomów uzależnienia od sieci). Połowa rodziców zadeklarowała, że chcąc uniknąć zagrożeń samodzielnie sprawdza urządzenia swoich dzieci, np. historię przeglądanych stron.

Jedynie nieco ponad połowa rodziców (58 proc.) poświęca czas na rozmowę ze swoimi dziećmi o zagrożeniach w internecie. Liczba minut poświęcanych na tego rodzaju dyskusje z reguły nie przekracza 30 - wynika z ankiety.

Badanie zostało przeprowadzone przez firmę Savanta na zlecenie Kaspersky Lab w 20 krajach z udziałem 8793 rodziców dzieci w wieku od 7 do 12 lat.