Badanie: użytkownicy Facebooka i YouTube'a częściej wierzą w teorie spiskowe nt. koronawirusa

Korzystanie z Facebooka i YouTube'a oraz innych platform społecznościowych ma związek ze skłonnościami do wiary w teorie spiskowe nt. koronawirusa - wykazało badanie Ipsos Mori prowadzone na zlecenie uniwersytetu King's College London.

Osoby, które wykorzystują media społecznościowe do poszukiwania informacji na temat koronawirusa SARS-CoV-2, znacznie częściej przejawiają tendencję do wiary w teorie spiskowe na temat choroby, co może z kolei stanowić podstawę do zrozumienia tego, w jaki sposób zyskują one popularność oraz gdzie leży ich źródło - uważają badacze.

30 proc. Brytyjczyków, którzy brali udział w ankiecie Ipsos Mori w ostatnich dniach maja, stwierdziło, że koronawirus najprawdopodobniej został stworzony w laboratorium. W kwietniu wiarę podobnej teorii dawało 25 proc. ankietowanych. 8 proc. respondentów w maju zadeklarowało, że symptomy choroby COVID-19 ich zdaniem mają związek z promieniowaniem, jakie rzekomo emitują maszty obsługujące sieć łączności bezprzewodowej 5G. 7 proc. badanych ocenia, że nie ma wystarczających dowodów, aby uznać że koronawirus w ogóle istnieje. Jak przypominają eksperci, każde z tych twierdzeń zostało obalone przez naukę.

Z badania Ipsos Mori wynika, że 60 proc. ankietowanych, którzy wierzą, że koronawirus ma związek z promieniowaniem sieci 5G, czerpie swoje informacje z portalu YouTube należącego do Google'a. Dla porównania, w grupie osób, które uważają twierdzenia o radiacji za fałszywe, z YouTube'a jako źródła informacji korzysta 14 proc. badanych. Ponadto, 56 proc. osób, które nie wierzy w istnienie koronawirusa, swoje informacje czerpie z Facebooka.

Serwis CNBC przypomina, że wiara w teorie spiskowe na temat negatywnego oddziaływania sieci 5G doprowadziła do niszczenia masztów telekomunikacyjnych w Europie, a także nękania pracowników sektora telekomunikacji przez osoby przekonane, że rozwój łączności nowej generacji ma związek z epidemią koronawirusa. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych twierdzeń wśród teorii spiskowych na temat 5G jest to, które głosi, iż nowa generacja łączności zmniejsza odporność ludzkiego organizmu, sprawiając tym samym, że społeczeństwo jest bardziej podatne na choroby zakaźne.

Badanie zamówione przez King's College London wskazuje na istnienie silnej korelacji pomiędzy użyciem mediów społecznościowych a skłonnością do wiary w teorie spiskowe na temat koronawirusa. Dodatkowo, osoby, które wykorzystywały media społecznościowe jako swoje główne źródło informacji, według ekspertów były o wiele bardziej skłonne do łamania obostrzeń narzucanych przez rząd celem walki z zagrożeniem. 58 proc. osób, które mając symptomy choroby COVID-19 naruszało nakaz samoizolacji, wykorzystywało jako główne źródło informacji portal YouTube - wskazują specjaliści.

Raport został zbudowany w oparciu o trzy ankiety prowadzone w dniach od 20 do 22 maja, w których wzięło udział 2254 osób z Wielkiej Brytanii w wieku od 16 do 75 lat.

Zarówno Facebook jak i YouTube twierdzą, że reagują na pojawiające się na ich portalach fałszywe treści na temat koronawirusa, takie jak np. kuracje obiecujące uzdrowienie czy sugestie, które łączą epidemię z 5G. Obie platformy deklarują również współpracę z organami ochrony zdrowia takimi jak WHO czy brytyjska publiczna służba zdrowia (NHS) celem dystrybucji prawdziwych danych na temat koronawirusa.