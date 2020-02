Badanie: w Polsce odsetek wiodących firm większy niż na świecie

W Polsce firm najskuteczniej wykorzystujących dane do osiągania wyników rynkowych jest więcej niż średnio na świecie. Odsetek tzw. wiodących firm (ang. torchbearers) wynosi tu 15 proc., podczas gdy globalnie jest to 9 proc. - wynika z najnowszej edycji badania C-Suite Study.

Dwudziesta już edycja badania C-Suite Study "Build Your Trust Advantage" objęła 13,5 tys. firm będących liderami 20 branż z 98 krajów. Polskę reprezentowało 220 firm. Za badanie odpowiada IBM Institute for Business Value (IBV) we współpracy z Oxford Economics.

Firmy określane w badaniu jako wiodące mają najlepiej radzić sobie w osiąganiu coraz wyższych wyników na rynku w oparciu o zbierane dane. Dzieje się dzięki umiejętnemu łączeniu strategii zarządzania danymi ze strategią biznesową - przekonuje IBM.

Badanie skupia się na odróżnieniu tzw. torchbearers od innych firm. Przedsiębiorstwa wiodące maja m.in. osiągać o 63 proc. większe przychody i o 84 proc. wyższą rentowność od pozostałych firm.

Zdobycie pozycji liderskiej firmy ma zaś najczęściej być efektem budowania przewagi rynkowej w oparciu o wysoki poziom zaufania przy korzystaniu z danych. Dotyczy to trzech kluczowych aspektów: budowania zaufania w relacjach z klientami w oparciu o dane, podejmowania decyzji biznesowych w oparciu o dane oraz zaufania w dzieleniu się danymi z pracownikami.

W grupie wiodących polskich spółek 83 proc. nie ma obaw w korzystaniu z danych i jest przekonanych, że dane pomagają tworzyć przewagę rynkową i umacniają poziom zaufania klientów. 81 proc. z nich wykorzystuje zebrane informacje przy tworzeniu nowych strategii rynkowych, a 72 proc. korzysta z danych przy decyzjach o wejściu na nowe rynki. 86 procent tzw. torchbearers z Polski uważa też, że efektywnie dzieli się danymi z pracownikami.

74 proc. liderów w najbliższych 2-3 latach planuje dodatkowo inwestycję w sztuczna inteligencję (AI) czy uczenie maszynowe. 62 proc. polskich firm tego typu potrafi zaś wyciągać wnioski zarówno z danych ustrukturyzowanych, jak i nieustrukturyzowanych.

Firma IBM wspomina, że w analizie otwartych pytań wykorzystano możliwości sztucznej inteligencji IBM Project Debater, opierającej się na systemie AI IBM Watson.