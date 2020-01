Badanie: większość brytyjskich dzieci śpi z telefonem obok łóżka

Większość dzieci w Wielkiej Brytanii śpi z telefonem obok łóżka - wynika z dorocznej ankiety przeprowadzonej przez agencję badawczą Childwise, specjalizującą się w opisie zjawisk dotyczących zachowań najmłodszych.

Telefon przy łóżku podczas snu trzyma 57 proc. ankietowanych dzieci, a 44 proc. spośród grupy badanych nieletnich czuje się "niekomfortowo" nie mając w pobliżu zasięgu sygnału telefonicznego. 42 proc. respondentów wyznało, że zawsze mają telefon przy sobie i nigdy go nie wyłączają.

W przypadku ponad 70 proc. ankietowanych dzieci, telefony przez nie posiadane mają połączenie z internetem.

Jak podaje w czwartek internetowy serwis brytyjskiego nadawcy publicznego BBC, dzieci w Zjednoczonym Królestwie coraz wcześniej otrzymują swój pierwszy telefon komórkowy. Potwierdzają to wyniki badania Childwise - według nich, większość z nich dysponuje własnym smartfonem jeszcze przed ukończeniem siódmego roku życia.

Przeciętny czas, jaki dzieci w wieku od siedmiu do szesnastu lat poświęcają w ciągu dnia na korzystanie z telefonu to 3 godziny i 20 minut. W ocenie badacza Simona Leggetta oznacza to, że rodzice mają problem z właściwym wyznaczaniem ograniczeń w korzystaniu przez dzieci z urządzeń należących do kategorii "technologii osobistej", do której należą smartfony.

Ankieta Childwise wskazuje, że odbiór mediów przez młodych ludzi jest dziś zdominowany przez usługi cyfrowe, również te dostępne na żądanie. Liderem popularności pozostaje jednak platforma YouTube, z której codziennie korzysta 61 proc. badanych. Dzieci używają YouTube'a do oglądania "śmiesznych filmików", słuchania muzyki oraz wyszukiwania materiałów poradnikowych typu "jak zrobić..." - wynika z badania.

Oprócz YouTube'a dużą popularnością cieszą się kolejno Snapchat, Instagram, TikTok i WhatsApp. Facebook nie zalicza się nawet do pierwszej dziesiątki ulubionych aplikacji - zwrócono uwagę w raporcie.

Badanie przeprowadzono na próbie 2200 brytyjskich dzieci w wieku od pięciu do 16 lat.