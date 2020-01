Badanie: zjawisko radykalizacji użytkowników na serwisie YouTube istnieje

Zjawisko radykalizacji użytkowników na platformie YouTube istnieje i ma związek z ekspozycją na treści skrajnie prawicowe - wykazali naukowcy z politechniki w Lozannie i uniwersytetu federalnego Minas Gerais w Brazylii.

Serwis Tech Crunch, który w środę cytuje wyniki ich badań, wskazuje że opracowanie zespołu naukowców może stanowić dowód na to, że użytkownicy platformy YouTube radykalizują się z biegiem czasu pod wpływem oglądania coraz bardziej zideologizowanych treści. Przejawia się to m.in. w zamieszczanych przez nich komentarzach.

Naukowcy w ramach swojego eksperymentu przeanalizowali na dużą skalę komentarze zamieszczane w serwisie YouTube poszukując dowodów na to, że społeczności skrajnie prawicowe istniejące na tej platformie mogą w pewnych okolicznościach stawać się "bramą do radykalizacji" dla użytkowników. Analizie poddano 330,9 tys. materiałów wideo z 349 kanałów. Liczba analizowanych komentarzy objęła natomiast 72 mln próbek badawczych.

"Znaczna liczba komentatorów systematycznie przechodzi od zamieszczania wpisów pod lżejszymi ideologicznie materiałami wideo do komentowania treści bardziej ekstremalnych" - napisali autorzy badania w podsumowaniu swojej pracy. "Oceniamy, że nasza teza dostarcza istotnego dowodu na istnienie radykalizacji użytkowników YouTube'a, która była i nadal jest faktem" - stwierdzili naukowcy.

Badacze zwrócili również uwagę na ograniczenia w metodologii swojej pracy. Jak podkreślili, nie byli zdolni do określenia mechanizmu odpowiedzialnego za przechodzenie użytkowników z mniej ekstremalnych treści w serwisie do tych najbardziej radykalnych. Jednym z ograniczeń według specjalistów jest ograniczony dostęp do danych o systemie rekomendacji treści na platformie YouTube. Jak wskazali, ich praca nie wzięła również pod uwagę działania algorytmów personalizacji treści oglądanych przez użytkowników serwisu.

Serwis Tech Crunch przypomina, że należąca do Google'a platforma wideo w ostatnich latach wzmocniła swoje mechanizmy przeciwdziałania szerzeniu się treści o charakterze radykalnym. YouTube zaostrzył również reguły dotyczące treści zawierających mowę nienawiści, nękających innych użytkowników bądź grupy społeczne, a także mogących radykalizować odbiorców, lub promujących teorie spiskowe i pseudonaukę.