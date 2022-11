Bakterie trądu mogą być pożyteczne. Zdaniem naukowców mogą pomóc w regeneracji organów

Trąd budzi jak najgorzsze skojarzenia. Choroba ta kojarzy się z potforną deformacją ciała i nieuchronną śmiercią. Na szczęście w większości rejonów świata należy już do przeszłości. A teraz, jak się okazuje, wywołujące tę chorobę bakterie, mogą przysłużyć się do ratowania wielu ludzi. Naukowcy z Edynburga odkryli bowiem, że mają one zdumiewającą zdolność przeprogramowywania i, jak się zdaje, odmładzania tkanek.Zbadanie stojącego za tym mechanizmu może pozwolić odkryć sposób regenerowania organów.

Niewiele jest chorób, które budzą taką odrazę jak trąd. Zawarte w książkach i filmach obrazy ludzi gnijących za życia sprawiły, że już samo to słowo budzi przerażenie. Dziś wiemy, że zarazę wywołują prątki Mycobacterium leprae, a przyczyną niepełnosprawności chorych jest to, że atakują one układ nerwowy, skórę i oczy. NAjnowsze badanie przynosi wiedzę o jeszcze jednej właściwości tych bakterii. Okazuje się, że mają one niezwykłą zdolność cofania zegara biologicznego komórek.

Do takich wniosków doszli szkoccy naukowcy podczas eksperymentów prowadzonych na pancernikach. Są to jedyne poza ludźmi zwierzęta, które mogą zarazić się trądem. W trakcie badań zauważono, że prątki Mycobacterium leprae potrafią przeprogramować ich wątroby, powodując prawie podwojenie ich wielkości. Przy czym, jak wynika z raportu opublikowanego w "Cell Reports Medicine", nie jest to nowotwór czy innego rodzaju patologiczny rozrost, tylko normalna, zdrowa wątroba, tyle że znacznie większa. Bakterie nie robią tego oczywiście "z dobrego serca" - w ten sposób wytwarzają więcej tkanki, którą później zainfekują.

"To było zupełnie nieoczekiwane i trochę oszałamiające odkrycie. Zagadkę pozostaje, jak one to robią? Nie ma terapii komórkowej, która by coś takiego potrafiła" - powiedziała w rozmowie z BBC prof. Anura Rambukkana z Centrum Medycyny Regeneracyjnej Uniwersytetu w Edynburgu. Zdaniem naukowców rozwikłanie tej zagadki i zrozumienie mechanizmu działania prątków trądu może być kluczem do rewolucyjnych terapii. Wygląda bowiem na to, że bakteria trądu cofa zegar biologiczny komórek wątroby. W pełni dojrzałe komórki tego organu są metabolicznymi laboratoriami, które pełnią liczne funkcje w organizmie. Ale bakterie zdają się cofać je na wcześniejszy etap rozwoju, kiedy mogą ulegać dynamicznym podziałom, zanim osiągną dojrzałość.

Badanie aktywności różnych części DNA komórek wątroby zainfekowanych pancerników ujawniło, że przypominają one komórki znacznie młodszego zwierzęcia, a nawet płodu. Ale dokładnego biologicznego mechanizmu, który stoi za tym odmładzaniem, na razie nie udało się uchwycić. Naukowcy od jakiegoś czasu wiedzą, że da się w sztuczny sposób cofnąć zegar biologiczny komórki do punktu, w którym odzyskuje ona zdolność do stania się dowolnym typem komórki ciała. Ale to wiąże się z ryzykiem powstania komórek nowotworowych. "Prątki trądu wykorzystują jakieś inne mechanizmy. Ich sposób jest o wiele bezpieczniejszy, bo jest naturalny" - stwierdziła prof. Rambukkana.

Badacze mają nadzieję, że ten sam mechanizm będzie można wykorzystać do regeneracji wątroby u osób oczekujących na przeszczep, a może nawet do odwrócenia niektórych zmian spowodowanych starzeniem się innych narządów. "Marzy mi się wykorzystanie strategii tej bakterii, jej pomysłowości, do stworzenia nowych leków, które umożliwiałyby regenerację i naprawę organów. Jeśli odtworzymy mechanizm działania bakterii, powinniśmy być w stanie stworzyć preparat, który będzie można np. wstrzykiwać choremu co trzy miesiące" - powiedziała prof. Rambukkana.

Na razie jednak wszystkie te pomysły pozostają niesprawdzone. Jak przyznaje dr Darius Widera z Uniwersytetu w Reading, wyniki dotychczasowych badań mogą utorować drogę do stworzenia nowych terapii chorób wątroby, takich jak marskość, ale nie muszą. "Ponieważ badania przeprowadzono z wykorzystaniem pancerników jako modelu zwierzęcego, nie jest jasne, czy i jak te obiecujące wyniki można przełożyć na biologię ludzkiej wątroby. Ponadto, ponieważ bakterie wykorzystane w tym badaniu są chorobotwórcze, zanim można by przejść do testów klinicznych, trzeba byłoby tę metodę znaczne udoskonalić" - podkreślił naukowiec.

