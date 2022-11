Bańka, jakiej jeszcze nie było. Król kryptowalut pod presją

Notowania Bitcoina oberwały przez ostatnie zawirowania i bankructwa platform na rynku krypto. Wygląda na to, że w ujęciu historycznym nie było dotąd większej bańki spekulacyjnej niż król kryptowalut.

Przypomnijmy - w miniony piątek jedna z największych platform handlu kryptowalutami FTX poprosiła sąd o ochronę przez bankructwem. W czasie weekendu portfele posiadaczy rachunków giełdowych zostały opróżnione.

Oprócz wielomiliardowych strat graczy posiadających konta na platformie FTX sytuacja pociągnęła za sobą w otchłań większość rynku. Wystarczy spojrzeć na stopę zwrotu z bitcoina z ostatnich pięciu dni. Wynosi ona -19 proc., a od początku roku najpopularniejsza kryptowaluta potaniała o 65 proc.

To, jak przewartościowany okazał się bitcoin, dobrze obrazuje poniższa grafika:

Z powyższej grafiki wynika, że skala wzrostu bitcoina (w ujęciu procentowym) była bezprecedensowa, porównując chociażby z bańką technologiczną z przełomu wieków czy kryzysu subprime z lat 2007-2008. Taka skala wzrostów, oderwana od rzeczywistości, musiała zaowocować spektakularnym spadkiem.

I tak Bitcoin od osiągnięcia szczytu na poziomie 66 tys. dolarów za sztukę osiągniętym pod koniec 2021 roku, obecnie - po delikatnym odreagowaniu ostatniego krachu - wyceniany jest na niespełna 17 tys. dolarów. To wciąż dużo, ale skala spadku od szczytu to blisko 75 proc. A rynek krypto nie ma przed sobą łatwej przyszłości, ponieważ nie można wykluczyć kolejnych bankructw lub defraudacji pieniędzy na platformach do handlu cyfrowymi walutami.