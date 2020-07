Bankowość internetowa już nie wystarcza - klienci chcą więcej usług

Co trzeci polski użytkownik bankowości internetowej chciałby używać jej mechanizmu logowania dla potwierdzania tożsamości przy innych usługach - wynika z badania Kantar dla Krajowej Izby Rozliczeniowej i Związku Banków Polskich.

Jak wynika z opublikowanego we wtorek badania, 38 proc. ankietowanych wskazało chęć użycia bankowych narzędzi weryfikacji tożsamości do logowania do różnych serwisów. 35 proc. chciałoby w ten sposób autoryzować dyspozycje i oświadczenia, 32 proc. - potwierdzać swoją tożsamość w serwisach internetowych.

28 proc. respondentów wskazało na rejestrację w celu dostępu do usług, a 22 proc. na odzyskiwanie dostępów do serwisów.

Według wyników tego samego badania, 32 proc. aktywnych użytkowników bankowości internetowej w Polsce chce zdalnie potwierdzać swoją tożsamość w kontaktach z administracją, a 29 proc. - z dostawcami usług użyteczności publicznej, takich jak woda, prąd, gaz czy firmami wywożącymi śmieci.

Ankietowani wskazali także potencjalne zastosowanie zdalnej weryfikacji tożsamości także w kontaktach z firmami telekomunikacyjnymi - 22 proc., oraz w obszarze usług medycznych świadczonych online - 18 proc.

W większości wskazanych obszarów działają już nowoczesne rozwiązania oparte na elektronicznej identyfikacji, dostarczane przez Krajową Izbę Rozliczeniową - podkreślił prezes KIR Piotr Alicki.

Jak przypomniał, rok temu powstało mojeID, usługa która umożliwia potwierdzanie tożsamości w procesach rejestrowania się, dostępu i logowania do serwisów dostawców usług, zarówno komercyjnych jak i z sektora publicznego.

"Rozwiązanie, wykorzystujące systemy bankowości internetowej, jest w pełni zgodne z regulacjami unijnymi i krajowymi. Weryfikacja tożsamości w usłudze mojeID, bazuje na danych, które zostały wcześniej uwierzytelnione i sprawdzone przez bank, którego jesteśmy klientem" - zaznaczył Alicki, dodając, że z tej formy potwierdzania tożsamości może potencjalnie korzystać 18,9 mln użytkowników bankowości elektronicznej.

W ocenie Alickiego, popularność narzędzi do zdalnej weryfikacji tożsamości będzie rosła wraz z postępującym trendem cyfryzacji. "Dziś z pewnością jeszcze nie znamy wszystkich obszarów potencjalnego zastosowania usługi mojeID, ale jesteśmy gotowi odkrywać je wspólnie z naszymi klientami i partnerami" - stwierdzi prezes KIR.

Badanie dla KIR i ZBP zostało przeprowadzone przez Katar w marcu 2020 r. na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie.