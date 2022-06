Bardzo udana emisja akcji Creotech Instruments. Główny rynek GPW coraz bliżej

Creotech Instruments zakończył ofertę publiczną, z której pozyskał 39,65 mln zł brutto na ukończenie projektów R&D w obszarze satelitarnym oraz systemów kwantowych. Kapitał pozwoli także spółce zwiększyć zdolności produkcyjne i sprzedażowe.

Emisja obejmowała łącznie 396 558 akcji serii I. Cena emisyjna za jedną akcję wynosiła 100 zł. Popyt zgłoszony przez inwestorów przewyższył podaż.

Środki z emisji firma przeznaczy na ukończenie projektów R&D z obszaru satelitarnego oraz systemów kwantowych.

Oferta publiczna Creotech Instruments obejmowała 396 558 akcji serii I, z czego 20 710 akcji zostało objętych przez inwestorów w ramach transzy inwestorów detalicznych, natomiast 375 848 w transzy inwestorów instytucjonalnych. Cena emisyjna za jedną akcję wynosiła 100 zł. Popyt zgłoszony przez inwestorów przewyższył podaż dostępnych akcji. Stopa redukcji zapisów w transzy dla inwestorów detalicznych wyniosła 40 proc.

W lipcu 2022 roku spółka planuje przeniesienie akcji z NewConnect na rynek główny GPW w Warszawie.

- Sytuacja na rynkach kapitałowych od pewnego czasu nie jest łatwa. Od momentu inwazji Rosji na Ukrainę, nasza oferta publiczna jest pierwszą ofertą na polskim rynku, która zakończyła się sukcesem. Creotech ma świetne perspektywy rozwoju. Cieszę się, że zostało to zauważone przez inwestorów, dzięki czemu udało nam się pozyskać zakładaną kwotę 39,65 mln zł brutto, przy 40 proc. redukcji – mówi Grzegorz Brona, prezes Creotech Instruments. – Zgodnie z założeniami opisanymi w prospekcie, pozyskany kapitał pozwoli nam osiągnąć kolejne etapy rozwoju, zarówno pod kątem projektowym, jak i biznesowym. Środki przeznaczymy na ukończenie kluczowych projektów R&D z obszaru satelitarnego oraz systemów kwantowych. Pozytywne zakończenie oferty umożliwia nam także sprawne przejście na rynek regulowany GPW w Warszawie. Z debiutem celujemy na lipiec tego roku. Creotech będzie pierwszą spółką kosmiczną na głównym parkiecie, co niewątpliwie jest dla nas kolejnym motywatorem do dalszego dynamicznego rozwoju – dodaje.

Rynek kosmiczny i komputery kwantowe

Creotech Instruments realizuje projekty technologiczne dla instytucji badawczych na świecie, m.in. dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. Głównym obszarem działalności jest rynek kosmiczny. W kwietniu br. spółka zrealizowała pierwszą fazę projektu PIAST, którego celem jest umieszczenie satelitów obserwacyjnych na orbicie okołoziemskiej w 2024 roku. Przedsięwzięcie to ma na celu stworzenie w Polsce instrumentów narodowego systemu satelitarnej obserwacji Ziemi na potrzeby polskich sił zbrojnych. Będzie to również pierwsze komercyjne wdrożenie autorskiej platformy satelitarnej HyperSat, którą rozwija spółka.

Firma wraz z partnerami biznesowymi realizuje również projekt EagleEye, w ramach którego opracowywany jest mikrosatelita obserwacyjny Ziemi. Jego wyniesienie na niską orbitę okołoziemską planowane jest na przełom 2023/2024 roku.

Niedawno Creotech Instruments zawarł umowę o współpracy z Uniwersytetem UC TATI w Malezji. Współpraca dotyczy opracowania produktów w zakresie technologii satelitarnych i dronowych, odpowiadających na potrzeby regionu Azji Południowo-Wschodniej. Umowa zakłada budowę satelitów z instrumentem optycznym do obserwacji Ziemi na bazie rozwijanej przez Creotech Instruments platformy mikrosatelitarnej HyperSat oraz stworzenie specjalnych aplikacji wykorzystujących dane satelitarne i dronowe dla Malezji.

Ważnym obszarem działalności jest także produkcja i projektowanie zaawansowanej elektroniki do sterowania procesami kwantowymi. Firma rozpoczyna swój największy projekt z zakresu technologii kwantowych. W maju br. międzynarodowe konsorcjum pod przewodem Uniwersytetu w Innsbrucku, którego członkiem jest Creotech Instruments, zostało wybrane przez Komisję Europejską do projektu budowy pierwszego dużego komputera kwantowego dla UE. Celem przedsięwzięcia jest budowa 100-kubitowego komputera kwantowego do 2025 roku oraz uzyskanie gotowości technologicznej do budowy 1000-kubitowego rozwiązania do 2029 roku.

Creotech Instruments jest największą polską firmą produkującą i dostarczającą na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii. W kwietniu 2021 roku spółka zakończyła pierwszą publiczną emisję akcji, z której pozyskała 11 285 000 zł.