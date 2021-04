Bayer otworzy Digital Hub w Warszawie

Niemiecki koncern chemiczny Bayer, czołowy na świecie producent farmaceutyków i środków ochrony roślin ogłosił plan otwarcia jednostki o nazwie Digital Hub, która ma być zlokalizowana w warszawskim biurze spółki. Hub wystartuje w lipcu tego roku, zatrudniać ma nawet 400 specjalistów IT.

Załoga jednostki będzie opracowywać rozwiązania cyfrowe z zakresu zdrowia i rolnictwa.

Rozpoczyna się rekrutacja specjalistów IT – wkrótce odbędzie się hackathon.

Niemiecka spółka poszukuje głównie programistów, osób na stanowisko full stack engineer, data engineer, data scientist – z doświadczeniem w uczeniu maszynowym, sztucznej inteligencji i badaniach operacyjnych.

Warszawskie talenty

- Bardzo się cieszymy, że Bayer wybrał Polskę jako lokalizację nowego Digital Hubu. To kraj o niezwykle dynamicznej gospodarce, a Polaków charakteryzuje imponujący talent do innowacji i nowych technologii, zwłaszcza w obszarach takich, jak sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe - mówi Markus Baltzer, prezes firmy Bayer w Europie Środkowo-Wschodniej.

- Decyzja o rozszerzeniu naszych globalnych struktur digital i IT o Warszawę była oczywista, biorąc pod uwagę poziom utalentowanych informatyków i absolwentów uczelni - zarówno w stolicy, jak i całej Polsce - dodaje Bijoy Sagar, dyrektor ds. IT i transformacji cyfrowej w firmie Bayer. - Cieszymy się, że do naszego zespołu dołączą koledzy wnoszący nowe sposoby myślenia: wprowadzając wspólnie cyfrowe innowacje, realizujemy wizję Bayer „Health for all, hunger for none”.



Digital Hub będzie częścią globalnej sieci firmy Bayer, której celem jest przyspieszenie cyfrowej transformacji przedsiębiorstwa. Pracownicy w Warszawie będą ściśle współpracowali z zespołami istniejących centrów IT w Niemczech, USA i wielu innych krajach świata.



W pierwszej fazie prace centrum skoncentrują się na realizacji projektów transformacji cyfrowej na rzecz dywizji Crop Science, jako że Bayer – bazując na swej pozycji lidera w rolnictwie - dostarcza innowacje, które pomagają rolnikom rozwijać działalność w bardziej zrównoważony i odpowiedzialny sposób. Bayer Crop Science wykorzystuje dane i narzędzia cyfrowe, aby przyspieszać badania i rozwój, zwiększać wydajność operacji i łańcucha dostaw oraz odpowiadać na potrzeby klientów. W Digital Hubie pracować będzie również grupa ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa.



Bayer planuje zakończyć rekrutację pracowników na większość stanowisk w nowym hubie do końca 2022 roku. Już pod koniec maja tego roku Bayer zorganizuje wirtualny hackathon, podczas którego specjaliści IT będą mogli pracować nad cyfrowymi rozwiązaniami w zakresie zdrowia i rolnictwa.

