BBC: w bazie RAF trwają testy oficjalnej aplikacji do walki z pandemią

W bazie lotniczej Royal Air Force w hrabstwie Yorkshire trwają testy oficjalnej aplikacji do walki z pandemią Covid-19 poprzez monitorowanie kontaktów społecznych. Wydawcą programu jest brytyjska publiczna służba zdrowia - informuje serwis internetowy BBC.

Aplikacja opiera swoje działanie na wykorzystaniu technologii Bluetooth do zapisywania sygnałów z telefonów osób, z którymi użytkownik pozostaje w bezpośredniej bliskości. W chwili, gdy jedna z napotkanych osób zacznie wykazywać objawy choroby Covid-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, do pozostałych, którzy mieli z nią styczność, ma być wysyłany sygnał ostrzegawczy. Twórcy programu obiecują, że będzie on działać z poszanowaniem dla reguł ochrony prywatności i danych osobowych. W obecnym stadium rozwoju aplikacja może informować użytkowników jedynie na temat braku zagrożenia epidemicznego lub konieczności samoizolacji - pisze BBC.

Matt Hancock, minister zdrowia w rządzie Borisa Johnsona ocenia, że testy programu "idą dobrze" - dodaje serwis. Zdaniem Hancocka im więcej użytkowników będzie korzystało z aplikacji, tym lepiej - w ten sposób będzie ona mogła efektywnie wspomagać proces wychodzenia Wielkiej Brytanii z fazy zbiorowej izolacji. Jak zapowiedział minister, aplikacja będzie wykorzystywana w połączeniu z testami na koronawirusa oraz monitorowaniem przepływu grup społecznych przez oddelegowany do tego zespół.

Wątpliwości co do skuteczności aplikacji mają niektórzy przedstawiciele świata nauki. Cytowana przez BBC prof. Allyson Pollock uważa, że Wielka Brytania nie potrzebuje "wyszukanych, drogich aplikacji, które narażą użytkowników na problemy dotyczące ochrony prywatności". Jej zdaniem kraj powinien wdrożyć "model opierający się na niewielkim udziale technologii, polegający na wykorzystaniu wywiadów telefonicznych i rozmów twarzą w twarz z pacjentami". Jak podkreśla Pollock, "obserwacje kliniczne w Chinach, Singapurze i Korei wskazują, że jest to o wiele bardziej wydajne i wskazuje więcej prawdziwych wyników pozytywnych".

Brytyjska publiczna służba zdrowia planuje oddać swoją aplikację do użytku w połowie maja. Ostateczna decyzja odnośnie jej udostępnienia mieszkańcom Zjednoczonego Królestwa należy jednak do rządu.