Będzie nowy minister, choć nie wiadomo czy z własnym resortem

Prezydent Andrzej Duda zapowiedział dziś, że powoła Janusza Cieszyńskiego na urząd ministra. Kwestią otwartą jest powołanie nowego resortu.

Janusz Cieszyński jest obecnie sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnikiem rządu ds. cyberbezpieczeństwa. Cyfryzacją zajmuje się od wielu lat – początkowo jeszcze jako wiceminister zdrowia.

Przy okazji rekonstrukcji rządu związanej ze zdymisjonowaniem Henryka Kowalczyka ze stanowiska ministra rolnictwa, którego zastąpi poseł PiS Robert Telus, Cieszyński ma zostać awansowany na ministra cyfryzacji.

- Zajmował się tymi sprawami [w KPRM - red.], ale pan premier powiedział, że nabrał do niego tyle zaufania co do jego profesjonalizmu, jego umiejętności, jego wiedzy, że spokojnie może mu ten urząd w pełni powierzyć - wyjaśniał w porannej audycji Trójki prezydent Andrzej Duda.

Czy będzie nowy resort? Już 3 lata temu minister sugerował, że tak ma być

Od dłuższego czasu funkcje ministra cyfryzacji pełnił w rządzie sam premier Mateusz Morawiecki. Objął ją, gdy jesienią 2020 roku - przy okazji głębszej rekonstrukcji rządu - zlikwidowano autonomiczne wtedy Ministerstwo Cyfryzacji.

Tamta decyzja była sporym zaskoczeniem, również dla Marka Zagórskiego, który przez 3 lata kierował tym resortem i odnosił bardzo wymierne efekty.

Minister Marek Zagórski pracy wprawdzie wtedy nie stracił, ale przeszedł do KPRM, gdzie zajmował się dalej cyfryzacją. Krótko potem podał się do dymisji i zastąpił go de facto Cieszyński.

W „Rządowej ławie” rok po tych wydarzeniach - w listopadzie 2021 - pytaliśmy Marka Zagórskiego o to, czy decyzja o likwidacji ministerstwa i de facto zdegradowaniu go wpłynęła na decyzję o złożeniu dymisji.

- Myślę, że nie. Oczywiście, z perspektywy bieżącego zarządzania sprawami, to lepiej jest mieć własne ministerstwo. Jednocześnie to, że premier jest ministrem cyfryzacji, ma też swoje plusy – to otwiera możliwość wchodzenia w inne obszary. Nie trzeba patrzeć na cyfryzację wąsko, bo przecież jest ona projektem wybitnie przekrojowym - przekonywał wtedy.

Wraca stara koncepcja. Janusz Cieszyński odpowiada nam, co będzie dalej

Zagórski, choć nie mówił tego wprost, uważał, że działające samodzielnie Ministerstwo Cyfryzacji przyspieszało zmiany dotyczące digitalizacji i zmian prawnych w tym aspekcie.

- Osobiście uważam, że prędzej czy później do jakiejś koncepcji ministerstwa odpowiedzialnego za cyfryzację trzeba będzie wrócić. Na to na pewno będzie potrzebny odpowiedni moment. Jednak dużo ważniejsze od tego, czy jest to instytucja samodzielna, czy nie, będzie to, czy w agendzie rządu te sprawy są rzeczywiście priorytetowe-– dodawał w rozmowie z WNP.PL były minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Staraliśmy się dowiedzieć, czy właśnie nadszedł moment reaktywacji resortu cyfryzacji.

Pytany o to dziś przez nas minister Cieszyński napisał w SMS-ie, że „będzie to decyzja premiera”.

Czy taka zapadnie? Na ten moment nie udało nam się tego potwierdzić, ani w Centrum Informacyjnym Rządu, a ni w ogóle w kręgach rządowych.