Będzie serial na podstawie gry "The Last of Us"

Amerykańska telewizja HBO (AT&T) i japoński konglomerat Sony wyprodukują serial na podstawie przygodowej gry akcji "The Last of Us". W projekt zaangażowani są twórcy serialu "Czarnobyl" oraz scenarzysta samej gry - podał "The Hollywood Reporter".

Serial na podstawie popularnej i wielokrotnie nagradzanej gry "The Last of Us", która zadebiutowała na rynku w 2013 r., ma przedstawiać wydarzenia z pierwszej części cyklu. Mogą się w nim jednak znaleźć elementy fabularne z drugiej części gry, której premiera odbędzie się 29 maja 2020 r.

Przygodowa gra akcji z elementami survival horroru "The Last of Us" przedstawia Stany Zjednoczone kilkadziesiąt lat po apokalipsie, spowodowanej przez zmutowanego grzyba, zmieniającego ludzi w zombie. Ścieżka fabularna tytułu ukazuje rozwijająca się więź między dwiema postaciami: przemytnikiem Joelem i nastoletnią Ellie, twierdzącą, że jest odporna na infekcję. Jedynym sposobem na zakończenie pandemii wydaje się bezpieczne dostarczenie dziewczyny do grupy naukowców na drugim krańcu USA.

Zatrudniony w odpowiedzialnym za serię studiu Naughty Dog Neil Druckmann pełnił funkcję dyrektora kreatywnego oraz scenarzysty zarówno pierwszej, jak i drugiej części "The Last of Us".

Druckmann ma działać wspólnie z Craigiem Mazinem, producentem wykonawczym i scenarzystą serialu HBO "Czarnobyl", wcześniej odpowiedzialnym za scenariusze m.in. drugiej i trzeciej części "Strasznego Filmu", "Kac Vegas w Bangkoku" oraz "Kac Vegas III".

Obaj obejmą stanowiska producentów wykonawczych oraz odpowiadać będą za scenariusz serialu "The Last of Us". Kolejnymi producentami wykonawczymi serii będą Carolyn Strauss ("Gra o tron", "Prawo ulicy", "Rodzina Soprano" oraz Evan Wells, prezes Naughty Dog.

Produkcją zajmą się wspólnie HBO, Sony Pictures Television oraz PlayStation Productions - założona w ubiegłym roku spółka konglomeratu Sony, która zająć się ma adaptacjami gier dla innych mediów.