Będzie więcej gier bazujących na twórczości Stanisława Lema

Krakowskie studio Starward Industries podpisało aneks do umowy ze spadkobiercą twórczości Stanisława Lema i zapewniło sobie produkcję gier wideo na podstawie powieści "Niezwyciężony" do 2028 r. na wyłączność.

- Od dłuższego czasu prowadziliśmy rozmowy w sprawie przedłużenia licencji na produkcję gry wideo na motywach powieści "Niezwyciężony" autorstwa Stanisława Lema. Dziś możemy ogłosić podpisanie aneksu do umowy licencyjnej, na mocy którego obowiązywanie licencji wyłącznej przedłużamy o 5 lat do 25 stycznia 2028 roku. W ten sposób nie tylko gwarantujemy sobie wyłączność na produkcję gry wideo opartej na kultowej książce Stanisława Lema na następne 5 lat, ale także skutecznie zarządzamy ryzykiem związanym z obowiązywaniem wcześniejszej licencji do października 2023 roku, co w naszym rozumieniu od dłuższego czasu ciążyło na wycenie spółki - mówi Michał Pietrzkiewicz, członek zarządu Starward Industries.

Niezwyciężony będzie mieć więcej wersji i płatne dodatki fabularne

Pozyskana w 2018 r. licencja pozwala krakowskiemu studiu na wyprodukowanie więcej niż jednej gry opartej o "Niezwyciężonego", włączając w to dodatki (DLC) i płatne dodatki fabularne do już zapowiedzianego tytułu. Umowa nie obejmuje natomiast licencji na produkcję filmu czy serialu dla marki "Niezwyciężony".

- W oparciu o umowę licencyjną, w porozumieniu z wydawcą, jesteśmy również uprawnieni do portowania gry na dowolne platformy sprzętowe, jej monetyzacji w systemach subskrypcyjnych/abonamentowych czy produkcję i sprzedaż produktów związanych z grą (merchandising) - dodaje Maciej Dobrowolski, członek zarządu ds. marketingu.

Starward Industries kończy prace nad inną grą, The Invincible, retro-futurystyczną grą przygodową z elementami thrillera

Obecnie Starward Industries finalizuje prace nad The Invincible, retro-futurystyczną grą przygodową z elementami thrillera. Debiutancka produkcja utrzymana jest w estetyce atompunkowej, a jej akcja dzieje się na odległej, pozornie wymarłej planecie. Na gracza poza tajemnicą, skrywaną na Regis III, czekają też trudne decyzje i zwroty akcji. Spółka pracuje nad tytułem od 2018 roku. Gra w wersji na PC i konsole obecnej generacji trafi na rynek w 2023 roku.

Starward Industries to krakowski producent gier komputerowych i konsolowych z segmentu Premium Indie. Studio w sierpniu 2020 r. zadebiutowało na rynku NewConnect. Spółka pod wodzą Marka Markuszewskiego, wcześniej starszego producenta w CD Projekt Red, pracuje nad debiutancką produkcją opartą na powieści Stanisława Lema pt. „Niezwyciężony”.

Akcjonariuszami Starward Industries, oprócz kluczowych pracowników, są polscy inwestorzy indywidualni z sektora gamingu, 11 bit studios oraz dwie międzynarodowe instytucje, w tym Acion Partners należący do amerykańskiego funduszu KKR.