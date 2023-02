Będziemy mogli płacić za pojedyncze kanały telewizyjne. Nadawcy protestują

Rząd proponuje wprowadzenie poprawek do ustawy do projektu noweli Prawa Komunikacji Elektronicznej (Lex Pilot), w którym przewiduje wprowadzenie obowiązku sprzedaży pojedynczych kanałów (a la carte).

W modelu sprzedaży pojedynczych kanałów nadawcy stracą duże wpływy z reklam.



Proces dostosowania telewizji do modelu a la carte będzie trwał latami i pochłonie dużo pieniędzy.

Państwa Unii Europejskiej sprzedają kanały w oparciu o oferty pakietowe.

9 grudnia 2022 roku do sejmu trafiły dwa rządowe projekty ustaw: prawo o komunikacji elektronicznej oraz przepisy wprowadzające ustawę - prawo komunikacji elektronicznej (szerzej opisane w poniższym tekście).

Jednym z nowych proponowanych zapisów do Lex Pilot jest zobowiązanie nadawców do sprzedaży pojedynczych kanałów zgodnie z modelem a la carte (sprzedaży pojedynczych kanałów). Takie rozwiązanie według branży nadawców i operatorów podniesie znacznie koszty ze względu na przemodelowanie całego systemu, który obecnie oferuje klientom programy w ramach szerszych pakietów W ramach modelu pakietowego szerokie dotarcie kanałów, również tych niszowych, zapewnia telewizjom prywatnym utrzymanie z wpływów reklamowych – w opinii przedstawionej w informacji prasowej Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej (PIKE).

- Zgodnie z przepisami Lex Pilot operatorzy telewizji musieliby przygotować ofertę nawet kilkuset kanałów w modelu a la carte, a nasz ustawodawca nie tylko nie przeprowadził oceny skutków takiej regulacji, ale też zupełnie zignorował bezprecedensową skalę takiego przedsięwzięcia - można przeczytać w informacji prasowej PIKE.

Wprowadzenie modelu sprzedaży kanałów pojedynczo będzie wymagało przeprojektowania i przebudowania wszystkich krytycznych systemów

Ponadto wprowadzenie takiego systemu będzie wymagało przeprojektowania i przebudowania wszystkich krytycznych systemów operacyjnych, m.in. billingowych, CRM, provisioningowych (automatyzacja usług telekomunikacyjnych) czy dostępowych oraz zaprojektowania zupełnie nowych procesów w firmach.

Rynek będzie musiał się adaptować do systemu a la carte przez wiele lat, co będzie generowało znaczne koszty. Żadne państwo Unii Europejskiej nie działa w oparciu o model sprzedaży pojedynczych kanałów telewizyjnych. To rozwiązanie było wprowadzone w Kanadzie i doprowadziło do znacznego podwyższenia opłat za telewizję – argumentują przedstawiciele PIKE.

Ustawodawca chce wprowadzić zmiany w dobrze funkcjonującym rynku płatnej telewizji w Polsce

- Autorzy Lex Pilot nie ocenili skutków regulacji. Forsowane przepisy są szkodliwe dla polskich widzów i dla całego świetnie funkcjonującego rynku płatnej telewizji w Polsce – twierdzi Jerzy Straszewski, prezes Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej.

- Dziś płatna telewizja w naszym kraju jest jedną z najtańszych w Europie właśnie dzięki temu, że programy oferowane są w atrakcyjnych, bogatych w różnorodne kanały pakietach. Model a la carte funkcjonuje w Kanadzie, jest bardzo drogi i niekorzystny dla klientów. W Europie na żadnym z kluczowych rynków nie sprzedaje się kanałów pojedynczo – dodaje Jerzy Straszewski.