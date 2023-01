Belgia: Firma otrzyma 25 milionów euro na opracowanie terapii przeciwko Covid-19 z wykorzystaniem przeciwciał lamy

Firma biotechnologiczna ExeVir z Gandawy otrzyma 25 milionów euro z funduszy Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na opracowanie terapii przeciwko Covid-19 z wykorzystaniem przeciwciał lamy.

ExeVir, spółka Flamandzkiego Instytutu Biotechnologii (VIB), opracowuje terapię dla pacjentów z Covid opartą na funkcjonowaniu układu odpornościowego lam. Spółka podpisała z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowę finansowania przedsięwzięcia na kwotę 25 mln euro.

Finansowanie ma pomóc w doprowadzeniu produktu leczniczego do fazy badań klinicznych. ExeVir zamierza wprowadzić produkt na rynek w nadchodzących latach i chce rozszerzyć swoje prace badawcze na inne choroby zakaźne.

"Opracowanie zaawansowanych terapii przeciwko chorobom zakaźnym ma kluczowe znaczenie dla ochrony populacji, a zwłaszcza grup najbardziej narażonych" - stwierdził w komunikacie prasowym wiceprezes EBI Kris Peeters. Jak dodał, wsparcie dla ExeVir to kolejny przykład tego, jak EBI, jako bank UE i pożyczkodawca publiczny, wspiera obiecujące startupy.

ExeVir Bio to firma biotechnologiczna opracowująca terapie oparte na nanociałach, koncentruje się na chorobach zakaźnych. Firma wykorzystuje swoją platformę technologiczną przeciwciał pochodzących z lamy (VHH) do generowania przeciwciał do profilaktyki i leczenia chorób zakaźnych.

Z Brukseli Łukasz Osiński