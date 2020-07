Belgia i Niemcy będą budować sieć 5G z Huawei

Belgijski minister telekomunikacji Philippe de Backer oznajmił, że nie ma żadnych przesłanek do tego, aby wykluczyć Huawei z możliwości budowy sieci 5G w jego kraju. Podobna deklaracja popłynęła z Berlina, gdzie Jochen Homann, prezes federalnej Agencji ds. Sieci zarekomendował, aby nie wykluczać chińskiej spółki.

Belgijscy operatorzy wyrażali nadzieję, że rząd nie będzie ponownie rozważał wykluczenia Huawei z budowy 5G i nie zaostrzy w przyszłości wytycznych dotyczących budowy sieci. Swoje stanowisko argumentowali wieloletnią współpracą z Huawei.



Po przeprowadzeniu analizy ryzyka związanej z dostawcami usług sieciowych minister telekomunikacji Philippe De Backer ogłosił, że Belgia nie będzie zmieniać swojej polityki telekomunikacyjnej. - Nie ma powodu, aby być bardziej rygorystycznym. Analiza ryzyka wykazała, że jesteśmy bezpieczni – przekonywał De Backer.



Jeszcze w czerwcu belgijska Rada Bezpieczeństwa Narodowego rozważała nałożenie na firmy telekomunikacyjne nowych ograniczeń w korzystaniu z chińskiego sprzętu w pracach nad budową sieci 5G, w tym wprowadzenia całkowitego zakazu korzystania z nich przy pracach nad kluczowymi elementami technologii. Decyzja Ministerstwa Telekomunikacji wydaje się być ostateczna.

Niemcy natomiast czekają na rozstrzygnięcie dotyczące dopuszczenia konkretnych dostawców do budowy sieci 5G, a zarówno nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie IT, jak i ustawa o telekomunikacji utknęły w parlamencie. Prezes niemieckiej Agencji ds. Sieci Jochen Homann ostrzega jednak przed potencjalnym wykluczeniem Huawei.



- Podjęliśmy wszelkie środki ostrożności, aby stosować tylko godne zaufania technologie. Naszym zdaniem nie ma powodu, by wykluczyć Huawei na wczesnym etapie – oznajmił Jochen Homann.



Homann uzasadnił swoje stanowisko katalogiem bezpieczeństwa opracowanym przez Agencję ds. Sieci wraz z Federalnym Biurem ds. Bezpieczeństwa Technologii Informacyjnych i inspektorem ochrony danych. Według niego wszyscy dostawcy zapewnili, że spełniają wymagania zawarte w katalogu.