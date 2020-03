Belgia: Roboty pomogą seniorom kontaktować się z bliskimi

Belgijska firma ZoraBots przekazała do domów opieki humanoidalne roboty, które mają umożliwić seniorom kontakt z rodziną i bliskimi po zamknięciu placówek dla odwiedzających z powodu epidemii koronawirusa.

Zakaz odwiedzin w belgijskich domach opieki obowiązywać ma przynajmniej do końca miesiąca, ale wiele wskazuje na to, że może zostać przedłużony. Oznacza to, że podopieczni placówek nawet przez kilka tygodni nie będą mogli zobaczyć się z rodziną i bliskimi.

Żeby ułatwić im przymusową separację, belgijska firma ZoraBots nieodpłatnie przekazała domom opieki humanoidalne roboty o nazwie James. Urządzenia wyposażone są w platformy, dzięki którym mogą samodzielnie poruszać się po pomieszczeniach i np. wjeżdżać do pokojów podopiecznych oraz ekrany z wbudowaną kamerą i mikrofonem.

James będzie pytał poszczególne osoby o to, czy chciałyby porozmawiać z rodziną i jeśli odpowiedź będzie pozytywna, automatycznie połączy się z aplikacją Facebook Messenger, żeby wykonać połączenie wideo. Funkcja ta będzie aktywowana głosowo, tak żeby osoby starsze, najbardziej narażone na zakażenie wirusem, nie musiały dotykać robota.

Dzisiaj w Belgii wykorzystywanych jest ok. 60 robotów ZoraBots, niektóre z nich już wcześniej trafiły do domów opieki.

"Mamy wiedzę i doświadczenie odnośnie pracy z osobami starszymi. Mamy też oprogramowanie, które umożliwia telekomunikację i osoby, które z powodu epidemii zostały odcięte od kontaktu ze swoimi rodzinami. Dlaczego więc nie mielibyśmy im przekazać naszych robotów?" - skomentował Tommy Deblieck, współwłaściciel ZoraBots.

Dodał, że w tej chwili firma jest w stanie udostępnić 1 tys. robotów James. Jeśli jednak zapotrzebowanie będzie większe, ZoraBots jest w stanie wyprodukować dodatkowy sprzęt.

W środę w południe w Belgii zaczęły obowiązywać specjalne procedury dotyczące wychodzenia z domu i przemieszczania się w związku z pandemią koronawirusa. Mieszkańcy poproszeni zostali o pozostanie w domach, wyjście możliwe jest w uzasadnionych sytuacjach, np. do sklepu, po gazety, do lekarza czy na pocztę. Dopuszczalne jest wyjście na spacer, z psem lub uprawianie sportu, jak bieganie, ale tylko pojedynczo lub w towarzystwie osoby, z którą się mieszka. Ograniczenia mają obowiązywać do 5 kwietnia.

Jak dotąd w kraju stwierdzono 1468 przypadków zakażenia Covid-19, 14 osób zmarło, w większości był to osoby po 80 roku życia.