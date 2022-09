Belgia: rośnie liczba Belgów kupujących w internecie

W pierwszej połowie roku Belgowie kupili przez internet produkty i usługi za 7,2 mld euro - wynika z badania BeCommerce Market Monitor. To o 30 procent więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Wysoka inflacja i rosnące ceny energii nie zniechęcają mieszkańców Belgii do kupowania w sieci. Badanie e-commerce w tym kraju pokazują, że sprzedaż przez internet rośnie we wszystkich częściach kraju i jest praktycznie identyczna we Flandrii, Walonii i Brukseli.

Z raportu wynika także, iż kupujący online wydawał średnio 514 euro, podczas gdy w pierwszym półroczu 2021 r. było to 403 euro. Belgowie najchętniej kupują w ten sposób bilety lotnicze oraz rezerwują noclegi.

Tymczasem już za kilka tygodni na belgijski rynek wejdzie gigant sprzedaży przez internet - Amazon. Z informacji dziennika "Het Laatste Nieuws" wynika, że w październiku br. firma otworzy centrum doręczeń w Antwerpii, na północy kraju oraz uruchomi belgijską wersję strony internetowej.

"Miliony Belgów już dzisiaj kupują na Amazon za pośrednictwem francuskich, niemieckich i holenderskich stron internetowych" - powiedziała gazecie Eva Faict z amerykańskiej firmy. "Teraz będą to mogli uczynić za pośrednictwem belgijskiej strony" - dodaje.

Andrzej Pawluszek