Bentley Systems przejmuje firmę Power Line Systems

Bentley Systems, firma zajmująca się oprogramowaniem do inżynierii infrastruktury, zawarła ostateczną umowę przejęcia za około 700 mln dolarów przedsiębiorstwa Power Line Systems - działającego w dziedzinie oprogramowania do projektowania napowietrznych linii przesyłowych energii elektrycznej i powiązanych konstrukcji - z fundusem private equity TA Associates.

Pozytywne aspekty połączenia

Mimo że do tej pory firma Bentley Systems nie miała oferty dla branży przesyłowej, została uznana przez ARC Advisory Group za wiodącą w szerszej grupie, która obejmuje przesył i dystrybucję energii elektrycznej oraz telekomunikację w zakresie inżynierskich narzędzi do projektowania instalacji przemysłowych, infrastruktury oraz wdrażania technologii BIM.Dzięki połączeniu produktów Power Line Systems (do przesyłu) z OpenUtilities Substation i SPIDA (do dystrybucji), OpenTower (do komunikacji) oraz OpenUtilities Designer i OpenComms (do udostępniania sieci), oferowane przez Bentley Systems integracja sieci i cyfrowe bliźniaki obejmą wirtualnie wszystkie fizyczne aspekty sieci, w tym konstrukcje i linie, jako że są one coraz częściej współużytkowane przez przedsiębiorstwa użyteczności publicznej do wielu celów. Dochodzi do tego w momencie, w którym modernizacja sieci prawdopodobnie stała się najważniejszym wyzwaniem w zakresie inżynierii infrastruktury na całym świecie.- Przejęcie Power Line Systems uzupełnia poważną lukę w naszej ofercie dotyczącej sieci energetycznych w krytycznym momencie – kiedy modernizacja sieci, jej odporność i integracja łączą się w jedną z najbardziej pilnych i trwałych możliwości rozwoju, jakie kiedykolwiek widzieliśmy - zaznaczył Greg Bentley, CEO firmy Bentley. - Nasze globalne zasoby rynkowe zostaną w pełni wykorzystane do sprostania rosnącemu zapotrzebowaniu rynku na cyfryzację w zakresie inżynierii przesyłu i zintegrowanych sieci energetycznych – wynikającemu z dynamiki rozwoju odnawialnych źródeł energii i wszechobecnej elektryfikacji.Bentley Systems jest firmą zajmującą się inżynierią infrastruktury. Zatrudnia ponad 4000 pracowników i generuje roczne przychody w wysokości ponad 800 mln dolarów w 172 krajach.