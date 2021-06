Beyond.pl dostarczy technologiczne wsparcie dla start-upów

Beyond.pl, spółka specjalizująca się w usługach data center i cloud computingu, rusza ze wsparciem dla branży start-upowej. „StartUP your tech” to dedykowany innowacyjnym firmom program wspierający część technologiczno-infrastrukturalną rodzących się biznesów.

Ekosystem dla start-upów

Program jest podzielony na kilka etapów. W pierwszej kolejności Beyond.pl weryfikuje aplikacje i zaprasza do udziału wybrane firmy. Po zakwalifikowaniu się do programu wybrani przedstawiciele start-upów mogą liczyć na bezpłatne konsultacje ze specjalistami IT Beyond.pl, podczas których zweryfikują oni potrzeby technologiczne pod budowane przez start-up rozwiązanie.Efektem końcowym prac jest opracowanie i zarekomendowanie optymalnego modelu utrzymania infrastruktury uwzględniające finansowe i biznesowe możliwości młodej firmy. Może to być zarówno utrzymanie infrastruktury w modelu on-premise, skorzystanie z usług chmury publicznej globalnych dostawców, chmury prywatnej, czy też rozwiązanie hybrydowe.Beyond.pl w tym zakresie współpracuje ze swoimi partnerami, dzięki czemu start-up otrzymuje indywidualnie skonfigurowane rozwiązanie. Uczestnicy programu mogą otrzymać dostęp do technologii wspierających rozwój i zapewniających ciągłość biznesową takich jak backup czy disaster recovery.W ramach programu Beyond.pl może również wdrożyć i utrzymać infrastrukturę IT, w tym rozwiązania wykorzystujące elementy sztucznej inteligencji, uczenie maszynowe, rozpoznawanie obrazu, na preferencyjnych warunkach zgodnie z opracowanym scenariuszem.- Founder narażony jest na wiele ryzyk związanych z technologią. Obok kwestii zapewnienia jej niezawodności, to m.in. wysokie koszty jednorazowe związane z jej zakupem oraz koszty zatrudnienia zespołu IT niezbędnego do utrzymania infrastruktury IT. Nie zawsze są to kompetencje łatwe do znalezienia na rynku, a jak już się je znajdzie to pojawia się problem z ich zabezpieczeniem. My potrafimy zdiagnozować potrzeby start-upu i dobrać optymalny zarówno pod kątem finansowym, jak i biznesowym scenariusz zarządzania technologią. Pozwala to już na starcie uzyskać oszczędności – zarówno kapitałowe, jak i osobowe. Co więcej, profesjonalnie opracowana strategia infrastrukturalna i współpraca z centrum danych, jednym z 3 w UE ocenionych najwyżej pod względem poziomu bezpieczeństwa i w całości zasilanym zieloną energią, podnosi wiarygodność startupu w oczach klientów oraz wartość start-upu w oczach inwestorów - przekonuje Wojciech Stramski.StartUP your Tech ma również wymiar biznesowo-networkingowy. Firmy uczestniczące w programie otrzymują wsparcie merytoryczne w postaci cyklicznych spotkań z zaproszonymi do współpracy inwestorami, w tym funduszami venture capital, firmami doradczymi i globalnymi dostawcami IT. Start-upy, które uruchomią usługi w ramach programu otrzymują dostęp do strefy coworkingowej na terenie biurowca klasy AAA w poznańskim kampusie Beyond.pl.Beyond.pl zarządza centrami przetwarzania danych typu core i hyper-edge o docelowej mocy 42 MW. Firma obsługuje dwa obiekty data center zlokalizowane w Poznaniu.