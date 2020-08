Beyond.pl idzie w ślady Google i Microsoftu. Duża inwestycja w Poznaniu

Firma Beyond.pl rozbuduje kampus Data Center w Poznaniu. Zasilane zieloną energią centrum danych zwiększy docelową moc ponad pięciokrotnie - z 8MW do 42MW - i urośnie niemal czterokrotnie pod względem zajmowanej powierzchni.

Przedstawiciele założonej w 2005 roku spółki deklarują, że neutralny komunikacyjnie kampus zapewniający łącza do ponad 20 operatorów telekomunikacyjnych, będzie spełniał wysokie standardy w obszarze bezpieczeństwa i oferował miks poziomów Rated, od 3+ do 4. Co to oznacza w praktyce?- Zlokalizowany na terenie kampusu budynek Data Center 2 to jedyny obiekt w Unii Europejskiej posiadający najwyższy standard Rated 4 ANSI/TIA-942. Zasilanie i chłodzenie serwerowni jest w pełni redundantne, a jej sposób funkcjonowania jest poddawany okresowym audytom niezależnej organizacji ANSI. Dzięki temu, Beyond.pl może zapewnić dostępność usług do najwyższego poziomu 99,9999 proc. w skali roku. Z kolei nowe obiekty na terenie kampusu będą spełniały poziom co najmniej Rated 3+. W ten sposób dajemy klientom opcję wyboru standardu świadczonych usług - tłumaczy Michał Grzybkowski.Kampus w całości jest i pozostanie zasilany energią ze źródeł odnawialnych. Już w tej chwili serwerownia Data Center 2 to jeden z najbardziej energooszczędnych obiektów przetwarzania danych w Polsce. Przy pełnym wykorzystaniu mocy osiąga poziom PUE 1.2, podczas gdy średnia wartość tego parametru na polskim rynku wynosi aktualnie 1.4 - 1.6. W praktyce pozwala to klientom Beyond.pl zmniejszyć ślad węglowy i osiągnąć istotne oszczędności energetyczne. Zdaniem przedstawicieli spółki, to ważny argument w ubieganiu się o kontrakty na rynku data center.- Jednym z głównym kosztów usług centrodanowych jest zużycie energii elektrycznej wykorzystywanej do zasilania i chłodzenia infrastruktury serwerowej. Im niższy wskaźnik PUE, czyli efektywności energetycznej, tym straty energetyczne i koszty funkcjonowania data center są niższe. W konsekwencji usługi mogą być tańsze dla klienta końcowego - mówi Michał Grzybkowski.- Dla firm przykładających dużą wagę do kwestii ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i zmniejszenia śladu węglowego, zielona energia kampusu może być czynnikiem zachęcającym do nawiązania współpracy z Beyond.pl. Wiele dużych, zagranicznych organizacji ma wpisane te wartości w swoją strategię. My jesteśmy partnerem obniżającym ich „carbon footprint” - zapewnia Wojciech Stramski.Rozbudowa Beyond.pl, której głównym akcjonariuszem jest grupa kapitałowa Kulczyk Investments, to największa inwestycja ogłoszona na polskim rynku data center po zapowiedzianych przez Google i Microsoft. W ostatnich miesiącach obydwie firmy poinformowały, że zamierzają wybudować pod Warszawą centra danych, obsługujące regiony chmurowe wykraczające poza Polskę. Łącznie mają do nas dzięki temu napłynąć inwestycje za około 3 mld dolarów.Paweł Jakubik, członek zarządu Microsoft Polska, w wypowiedzi na konferencji EEC Online wspominał, że jeszcze kilka lat temu Polska w ogóle nie znajdowała się na mapie przyszłych data center Microsoftu. Wolumeny danych przetwarzanych w chmurze plasowały nas na dosyć odległych pozycjach w Europie. Amerykanie zauważyli jednak w końcu tkwiący nad Wisłą potencjał na tkwiący w naszym regionie potencjał. Firma z Redmond dostrzegła, że okolice Warszawy mogą stać się chmurowym hubem dla Europy Środkowo-Wschodniej dla 11 krajów Trójmorza z około 125 mln mieszkańców.Korzystanie z rozwiązań chmurowych Microsoftu, Google’a czy innych dostawców jest już co prawda możliwe bez centrów danych zlokalizowanych w Polsce, ale dla niektórych branż dopiero zapewnienie polskiej rezydencji danych uchyla szerzej drzwi do adopcji cloud computingu.- Duża część naszej gospodarki jest objęta regulacjami. Takie sektory jak bankowość, ubezpieczenia, rynki kapitałowe, jak cała administracja publiczna, je mają: używanie chmury i przede wszystkim przechowywanie danych poza terytorium Polski jest niedopuszczalne. My przez tę decyzję inwestycyjną, budując potężne centra przetwarzania danych wokół Warszawy, spełnimy ten warunek, że dane Polaków nie opuszczą terytorium kraju. To odblokowanie dużego kawałka rynku - zwraca uwagę Paweł Jakubik.Bliższe umiejscowienie centrów danych poprawia także warunki techniczne korzystania z nich.- Jest taki wskaźnik jak latency, czyli opóźnienia w przesyle danych. Jeżeli ma się chmurę blisko siebie, te potężne instalacje, to ten wskaźnik opóźnienia spada. Kiedy odbiera się usługi na przykład z Dublina, latency sięga 50-60 milisekund. W przypadku data center pod Warszawą opóźnienie spadnie do około 2-3 milisekund, co przyspieszy bardzo pracę systemów informatycznych, pracę programistów, deweloperów, którzy w tej chmurze będą tworzyć rozwiązania - tłumaczy Paweł Jakubik, dodając: - Będzie też szybszy „time to market”, czyli przeciętny Kowalski odczuje, że będzie krótszy czas wytwarzania nowych usług wokół niego - bankowości internetowej, ubezpieczeń sprzedawanych w modelu internetowym czy usług cyfrowych dla obywateli. Dzięki tej inwestycji to opóźnienie będzie zredukowane do minimum.