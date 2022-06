Beyond.pl pozyskał partnera do budowy punktów wymiany ruchu

Grupa MiŚOT, operator największego polskiego punktu wymiany ruchu EPIX, oraz Beyond.pl, dostawca zielonych usług data center i cloud w Europie, zacieśniają współpracę i tworzą konsorcjum pod nazwą Telesynergia. Efektem współpracy maja być innowacyjne rozwiązania infrastrukturalno-komunikacyjne umożliwiające partnerom tworzenie nowych usług.

W ramach Telesynergii partnerzy uruchamiają pakiet usług.

Składają się na niego rozwiązania łączności oparte na ogólnopolskiej sieci EPIX, wspólnie wykorzystywanych węzłach zagranicznych oraz kolokacji, chmury i infrastrukturze dedykowanej w centrach przetwarzania danych Beyond.pl wraz z dostępem do kompetencji technicznych inżynierów z obu spółek.

Celem partnerstwa jest wspólne dostarczanie usług premium na polskim rynku data center i telco.

- Dla EPIX posiadanie węzłów w największych centrach telekomunikacyjnych Europy to klucz do zapewnienia niezależności, niezawodności, najwyższej jakości i niskich kosztów tranzytów oraz treści dla małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych. Pozyskanie kontentu najbliżej jego tworzenia oraz ułatwienie dostępu do EPIX-a jego międzynarodowym dostawcom będzie wielką korzyścią wynikającą z tej współpracy - mówi Krzysztof Czuszek, wiceprezes MiŚOT SA i lider projektu EPIX.

Poszerzenie usług

Wojciech Stramski, prezes zarządu Beyond.pl. wskazuje, że łączność najwyższej jakości i o jak najszerszym zasięgu jest kluczowa przy oferowaniu usług kolokacji, chmury i infrastruktury dedykowanej.

- Łącząc siły z największym niezależnym operatorem polskiego punktu wymiany ruchu w formie konsorcjum znacząco wzmacniamy naszą pozycję na rynku data center w Centralnej Europie - wskazuje Stramski.

- Jesteśmy w stanie dotrzeć praktycznie w każdy rejon Polski, aby połączyć fabrykę lub biuro naszego klienta z jego systemami utrzymywanymi w centrach przetwarzania danych Beyond.pl. To samo dotyczy kontentu video czy gamingowego utrzymywanego w naszych serwerowniach - za pośrednictwem EPIX docieramy do odbiorców końcowych w całym kraju - dodaje Wojciech Stramski.

Celem partnerstwa jest wspólne dostarczanie usług premium, które do tej pory nie były dostępne na polskim rynku data center i telco. Dzięki połączeniu doświadczeń i wiedzy kluczowego gracza na rynku telekomunikacyjnym i operatora jednego z najbezpieczniejszych data center w Unii Europejskiej spółki zbudowały unikalne na lokalnym rynku rozwiązanie infrastrukturalno-komunikacyjne.

Z punktu widzenia łączności rozwiązanie charakteryzuje się jednym z największych zasięgów w Polsce z zasięgiem do blisko 30 proc. krajowego rynku z około 3 milionami gospodarstw domowych oraz wysoką efektywnością w kontekście skrócenia czasu przesyłu danych (low latency).

Pakiet wykorzystuje media transmisyjne EPIX poza publicznym internetem oraz rozwiązań infrastrukturalnych Data Center 2 Beyond.pl, które jest jednym z trzech najbezpieczniejszych centrów przetwarzania danych w Unii Europejskiej, co potwierdza niezależna certyfikacja ANSI/TIA-942 na poziomie Rated 4.

- Na początku 2022 r. ruch w sieci EPIX przekraczał 3 Terabity na sekundę - zaznacza Czuszek. - W trzech naszych węzłach obsługujemy dziś ponad 850 klientów. Dzięki bliskiej kooperacji podmiotów z obszarów telekomunikacji poprawiamy naszą niezawodność i jeszcze bardziej skracamy opóźnienia przesyłu danych na terenie Polski i poza nią. Współpraca z Beyond.pl otwiera nam drogę do oferowania nowych produktów i usług technologicznych, zwłaszcza z obszaru usług premium. Nasi klienci zyskają możliwość zakupu łącza i dostęp do treści większych operatorów w bardzo atrakcyjnych cenach. Warto podkreślić, że współpraca opiera się na potencjale polskich firm, w tym dostawców łącz, a jednym z jego priorytetów będzie promocja i wspieranie lokalnych podmiotów - przekonuje Krzysztof Czuszek.

Partnerzy deklarują otwartość na dołączanie do inicjatywy kolejnych podmiotów. Aktualnie trwają prace nad przyłączeniem do partnerstwa kolejnych firm, którzy mogą wzmocnić rozwiązanie usługami komplementarnymi.

- Oczekiwania klientów wobec dostawców data center i operatorów telekomunikacyjnych w Polsce i zagranicą ewoluują. Przedsiębiorstwa szukają skrojonych na miarę usług hybrydowych, które charakteryzują się najwyższymi standardami bezpieczeństwa usług data center, europejskim zasięgiem, optymalnym czasem dostępu do danych i dodatkowo spełniają standardy rozwiązań zrównoważonych, ograniczających negatywny wpływ na środowisko poprzez obniżanie śladu węglowego - podkreśla Stramski.

- Łącząc zielone usługi kolokacji i chmury utrzymywane w centrach przetwarzania danych Beyond.pl z łącznością Grupy MiŚOT i EPIX zbudowaliśmy takie rozwiązanie. Telesynergia oferuje unikalny produkt infrastrukturalno-telekomunikacyjny w przystępnej cenie, który zapewnia szybki, bezpieczny i bezpośredni dostęp do jednej trzeciej gospodarstw domowych w Polsce. Co więcej, ten zasięg będzie rósł, ponieważ węzeł EPIX Katowice już teraz znajduje się w TOP5 największych węzłów wymiany ruchu na świecie - dodaje Wojciech Stramski.

Przyszłościowa kooperacja

Spółki zainicjowały kooperację w 2020 roku, gdy na terenie kampusu Beyond.pl w Poznaniu został uruchomiony trzeci - po Katowicach i Warszawie - węzeł wymiany ruchu internetowego w Polsce.

Węzeł EPIX Poznań w Data Center 2 Beyond.pl przejął w części obsługę ruchu internetowego w zachodniej Polsce, co poprawiło czasy dostępu i szybkość przesyłu danych również w pozostałych częściach kraju. Wielkopolska lokalizacja największej niezależnej infrastruktury wymiany ruchu internetowego w Polsce zapewniła przedsiębiorstwom stabilny i bezpieczny dostęp do kluczowych zasobów polskiego oraz globalnego Internetu.

Grupa MiŚOT skupia podmioty oferujące produkty dla małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych, którzy świadczą usługi dla blisko 30 proc. krajowego rynku, obsługując około 3 mln klientów.

W skład holdingu wchodzą m.in. spółki: EPIX (węzły wymiany ruchu), Projekt MdS (rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa), Projekt MdO (uczestniczy w imieniu małych i średnich operatorów w dużych przetargach; obecnie obsługuje m.in. dostawy szerokopasmowego internetu do ponad 3 tys. szkół), Projekt MdI (tworzy polską sieć LPWAN, która będzie świadczyć komercyjne usługi dla administracji, biznesu i gospodarstw domowych w oparciu o technologię LoRa), Projekt MdM (wydawca mediów dla branży telekomunikacyjnej i organizator integracji środowiska) oraz Stowarzyszenie e-Południe (inkubacja i wspieranie projektów dla MiŚOT) i Fundacja Lokalni (działalność CSR i promocja lokalności).

W ubiegłym roku Grupa MiŚOT rozpoczęła przygotowania do wybudowania na południu kraju ekologicznego i ekonomicznego Centrum Przetwarzania Danych, zaplecza dla dalszego rozwoju projektów swoich spółek.

Węzeł EPIX wystartował oficjalnie w 2010 roku, ale jego początki sięgają lat 2007 - 2008, kiedy to śląskie lokalne sieci zaczęły łączyć się, a ich właściciele zjednoczyli się pod wspólną egidą Stowarzyszenia e-Południe.

Dziś EPIX jest największym w Polsce punktem wymiany ruchu zapewniającym dostęp do taniej i wysokiej jakości transmisji danych z większością węzłów telekomunikacyjnych w Polsce. EPIX zapewnia też niezależny dostęp do międzynarodowych operatorów takich jak Telia, CenturyLink, Liberty Global, RETN czy GTT oraz punktów wymiany ruchu DE‑CIX, NIX, Peering.cz. Obecnie skupia ponad 850 operatorów telekomunikacyjnych i dostawców treści.

Beyond.pl to spółka, która powstała w 2005 roku. Zarządza jednym z trzech najbezpieczniejszych centrów przetwarzania danych w Unii Europejskiej, który jest najbardziej energooszczędnym obiektem w całej Polsce zasilanym w 100 proc. energią odnawialną. Gwarantuje najwyższy poziom dostępności - do 99,9999 proc.

Jako jedyny na rynku Europy Środkowo-Wschodniej dostarcza mix poziomów Rated (od 3+ do 4), dostęp do kompleksowej oferty cloud opartej o chmurę prywatną, publiczną i rozwiązania hybrydowe oraz wsparcie ze strony ekspertów w ramach usług zarządzanych (managed services).