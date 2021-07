Bezos w ogniu krytyki - dziękował pracownikom Amazona za "opłacenie" lotu

Założyciel firm Blue Origin i Amazon Jeff Bezos znalazł się w ogniu krytyki po tym, jak we wtorek po swoim pierwszym locie poza granicę atmosfery ziemskiej podziękował pracownikom i klientom Amazona za "opłacenie" przedsięwzięcia - poinformowała w środę agencja AP.

We wtorek Bezos wziął udział w pierwszym załogowym locie Blue Origin będącym początkiem komercyjnej działalności firmy w zakresie turystyki kosmicznej.

Komentując wydarzenie, przedsiębiorca powiedział, że podczas kilku minut przebywania w stanie nieważkości czuł się "bardzo naturalnie, prawie tak jakby człowiek był do tego stworzony".

Podziękował przy tym pracownikom i klientom Amazona, bo - jak przyznał - "to oni za to wszystko zapłacili".

Były sekretarz pracy za kadencji prezydenta Billa Clintona Robert Reich w odpowiedzi na te słowa napisał na Twitterze, że Bezos od dziesięcioleci tłumi próby założenia związków zawodowych w Amazonie. "Pracownicy Amazona nie potrzebują, żeby Bezos im dziękował. Potrzebują, żeby przestał blokować związki zawodowe i wypłacał pracownikom to, co im należne" - skomentował.

Jak podała agencja AP, krytycy wywierają na spółce presję, by poprawiła panujące w niej warunki pracy. Zatrudnieni w Amazonie twierdzili, że firma m.in. oferuje zbyt mało czasu na przerwy i zbytnio polega na wskaźnikach produktywności. Na początku roku nie powiodła się próba założenia pierwszego związku zawodowego pracowników firmy w Alabamie.

Amazon poinformował, że po locie kosmicznym Bezos przekazał w ramach nowej inicjatywy filantropijnej 100 mln dolarów darowizn szefowi World Central Kitchen Jose Andresowi oraz współpracownikowi CNN i założycielowi wielu organizacji non-profit Vanowi Jonesowi.

Członek Izby Reprezentantów z ramienia Partii Demokratycznej Earl Blumenauer zaproponował we wtorek ustawę, która opodatkowałaby podróże kosmiczne niemające na celu badań naukowych. "Eksploracja kosmosu nie jest świętem wolnym od podatków dla bogatych. Tak jak zwykli Amerykanie płacą podatki przy zakupie biletów lotniczych, miliarderzy latający w kosmos nie po to, by tworzyć coś o wartości naukowej, powinni robić to samo i jeszcze więcej" - ocenił.

Jak wykazał raport organizacji non-profit ProPublica, miliarder nie zapłacił podatku dochodowego w latach 2007 i 2011. "Jeff Bezos zapomniał podziękować wszystkim ciężko pracującym Amerykanom, którzy faktycznie płacili podatki na utrzymanie tego kraju, podczas gdy on i Amazon nic się nie dokładali" - napisała na Twitterze senator z Massachusetts Elizabeth Warren.