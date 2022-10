Bezpieczeństwo cybernetyczne państw OBWE tematem konferencji w Łodzi

Jak ochronić państwa należące do OBWE oraz ich obywateli przed przyszłymi zagrożeniami bezpieczeństwa cybernetycznego to m.in. temat piątkowej konferencji w Łodzi. "Szkodliwa działalność w cyberprzestrzeni to integralna część rosyjskiej agresji wobec Ukrainy" - podkreślił szef MZS Zbigniew Rau.

Spotkanie odpowiedzialnych za politykę cyberbezpieczeństwa urzędników i ekspertów Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) zorganizowano w Łodzi w ramach sprawowania przez Polskę w 2022 r. przewodnictwa w tej organizacji.

Celem poświęconej cyberbezpieczeństwu konferencji jest określenie, w jaki sposób budować odporność narodową i regionalną na wszystkich poziomach. Uczestnicy mają dyskutować i określić, w jaki sposób budować odporność narodową i regionalną oraz jak ochronić OBWE, jej państwa członkowskie i obywateli, przed przyszłymi zagrożeniami bezpieczeństwa cybernetycznego.

Pełniący funkcję przewodniczącego OBWE minister spraw zagranicznych Polski Zbigniew Rau podczas otwarcia wydarzenia podkreślił potrzebę działań na rzecz rozwoju cyberodporności, również w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę.

"Szkodliwa działalność cybernetyczna to integralna część rosyjskiej agresji wobec Ukrainy. Zaawansowanie agresywnych działań cybernetycznych oraz pogarszanie się stanu bezpieczeństwa sprawiają, że budowa i utrzymywanie cyberodporności jest teraz ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej" - zaznaczył Rau.

W piątkowych dyskusjach biorą udział urzędnicy wysokiego szczebla i eksperci z państw członkowskich OBWE, odpowiedzialni za politykę cyberbezpieczeństwa a także przedstawiciele organizacji międzynarodowych, naukowcy i przedstawiciele biznesu i organizacji pozarządowych. Wśród tematów rozmów są m.in.: zwiększenie roli cyberedukacji, budowanie odporności społecznej oraz zaufania w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego, rola sektora prywatnego w zwiększaniu cyberbezpieczeństwa.