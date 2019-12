Szef Alstoma przymierzany do stanowiska dyrektora generalnego Renault

Szef Alstoma Henri Poupart-Lafarge jest rozpatrywany jako jeden z kandydatów do objęcia posady dyrektora generalnego Renault - poinformowała w piątek francuska telewizja BFM Business. Rozważani są też szefowie Seata i Faurecii: Luca de Meo i Patrick Koller.

Zdaniem francuskiej telewizji Poupart-Lafarge może być faworytem do objęcia sterów w Renault. Do tej pory za głównego kandydata uznawany był de Meo - Włoch, który rozpoczynał karierę we francuskim koncernie i kontynuował ją w Toyocie i Fiacie. Według doniesień medialnych za jego kandydaturą opowiada się prezes Renault Jean-Dominique Senard. Natomiast rząd w Paryżu, który posiada 15 proc. udziałów w koncernie, preferuje Kollera.

Zdaniem telewizji BFM Business na korzyść Poupart-Lafarge'a przemawiają dobre wyniki jakie osiągał w koncernie Alstom.

"Stawanie na czele Renault, które boryka się z trudnościami na rynku motoryzacyjnym i w relacjach z Nissanem nie wydaje się atrakcyjne" - tłumaczy anonimowy rozmówca BFM Business. Jednak zdaniem drugiego informatora stacji Poupart-Lafarge "jest zainteresowany posadą ponieważ Renault jest znacznie większe od Alstoma".

Tymczasem francuski minister finansów Bruno Le Maire wspiera szefa Faurecii, Kollera. Przemawiają za nim znajomość realiów Francji i Niemiec, a także branży motoryzacyjnej.

Zdaniem BFM Business władze Renault spotkają się we wtorek aby wybrać nowego szefa koncernu.

Renault poszukuje nowego dyrektora generalnego w miejsce odwołanego na początku października Thierry'ego Bollorego. Tymczasową szefową firmy pozostaje dyr. ds. finansowych Clotilde Delbos.