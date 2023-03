Biały Dom poparł projekt ustawy pozwalającej na zakazanie TikToka

Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan wezwał we wtorek Kongres do jak najszybszego przyjęcia ustawy, która pozwoli administracji zakazać działalności portalu TikTok i innych aplikacji oraz firm technologicznych związanych m.in. z Chinami i Rosją. We wtorek projekt takiej ustawy zgłosili senatorowie obydwu partii.

Jak powiedział jeden ze współautorów projektu, Demokrata Mark Warner, ustawa, nazwana RESTRICT Act, ma na celu stworzenie procesu prawnego pozwalającego Departamentowi Handlu zakazania działalności produktów technologicznych z sześciu krajów - Chin, Rosji, Iranu, Wenezueli, Korei Płn. i Kuby - jeśli społeczność wywiadowcza uzna je za zagrażające dla interesów bezpieczeństwa USA.

Głównym impulsem do zgłoszenia ustawy są obawy dotyczące popularnej sieci społecznościowej TikTok, należącej do chińskiej spółki ByteDance. Kongres już wcześniej w tym roku zabronił posiadania aplikacji na telefonach pracowników federalnych ze względu na podejrzenia, że dane użytkowników są udostępniane władzom w Pekinie. Poprzedni prezydent Donald Trump starał się zamknąć TikToka za pomocą rozporządzenia, lecz sądy zdecydowały, że nie ma do tego uprawnień.

Zgłoszony przez Warnera i grupę senatorów z obydwu partii projekt został natychmiast poparty przez Biały Dom.

"To prawo dałoby możliwość rządowi Stanów Zjednoczonych, by zapobiec wykorzystywaniu usług technologicznych działających w USA przez niektóre obce państwa w sposób, który stwarza ryzyko dla wrażliwych danych Amerykanów i naszego bezpieczeństwa narodowego" - stwierdził w oświadczeniu doradca prezydenta Jake Sullivan. Wezwał przy tym Kongres, by jak najszybciej przyjął ustawę i wysłał ją do podpisu prezydentowi.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński