Biblioteka Nauki udostępnia bezpłatnie ponad pół miliona artykułów

W Bibliotece Nauki, największym polskim serwisie, który bezpłatnie udostępnia teksty naukowe i książki, jest ponad pół miliona artykułów. Całkowita liczba pobrań plików publikacji w ostatnim roku przekroczyła 6,5 mln. Serwis udostępnia w jednym miejscu ponad 1600 czasopism i 1200 książek.

Biblioteka Nauki (https://bibliotekanauki.pl/) prowadzona jest w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Platformy Otwartej Nauki. Udostępnia za darmo pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopismach naukowych i pełne teksty wybranych książek naukowych wraz z ich metadanymi.

Publikacje można pobrać w formie plików PDF, bez konieczności zakładania konta czy instalowania dodatkowego oprogramowania. Ponad 40 proc. publikacji wydanych zostało na licencjach Creative Commons, które można szeroko rozpowszechniać i ponownie wykorzystywać. Podczas ostatniego roku całkowita liczba pobrań plików publikacji przekroczyła 6,5 mln.

ICM, zapytane przez PAP, jaki jest przyrost artykułów w bibliotece, wskazało, że pod koniec 2020 r. w Bibliotece Nauki znajdowało się ponad 390 tys. artykułów, a pod koniec 2021 r. - 440 tys. Teraz liczba artykułów przekroczyła 507 tys. Oznacza to, że rocznie na platformie pojawia się kilkadziesiąt tysięcy nowych artykułów.

"W roku bieżącym nastąpiło podwojenie liczby udostępnianych książek, z 544 do 1245. Szacujemy, że w ciągu najbliższych miesięcy wzrost wyniesie ok. 40-50 tytułów miesięcznie. Rośnie także liczba rozdziałów książek, ponieważ - podobnie jak w innych portalach - monograficzne prace zbiorowe są w Bibliotece Nauki udostępniane jako zbiór artykułów. Jesteśmy w trakcie podpisywania porozumień dotyczących masowych importów monografii naukowych na licencjach Creative Commons, co przyspieszy wzrost liczby publikacji na naszej platformie" - przekazał PAP Ryszard Burek z ICM.

PAP zapytała, czy wiadomo, kto głównie korzysta z Biblioteki Nauki. Kierownik Platformy Otwartej Nauki Jakub Szprot wyliczył, że oferta skierowana jest też do osób spoza środowiska akademickiego. "Przedsiębiorcy, specjaliści, nauczyciele, osoby z administracji państwowej i organizacji pozarządowych, obywatele poszukujący informacji i wiedzy - wszyscy oni uzyskują dzięki Bibliotece Nauki łatwy, szybki i wygodny dostęp do ogromnej liczby publikacji naukowych. Mamy nadzieję, że nasz serwis będzie coraz popularniejszy wśród tych grup" - dodał Szprot.

Z kolei koordynator Biblioteki Nauki Krzysztof Siewicz podał, że serwis gromadzi ponad 1600 czasopism i 1200 książek, a udostępnia je zgodnie z międzynarodowymi standardami wymiany danych.

"Dzięki temu zasoby te są bardzo dobrze widoczne dla wyszukiwarek i innych serwisów, w tym specjalistycznych serwisów naukowych. Ma to bezpośrednie przełożenie na widoczność czasopisma, jego cytowalność, a w konsekwencji także na zainteresowanie czytelników i autorów publikacji" - zapewnił.

W Polsce działa jeszcze Wirtualna Biblioteka Nauki (https://wbn.icm.edu.pl/), ale jej zawartość jest inna - podkreśla ICM. Dostarcza ona licencyjne zasoby zagranicznych wydawców naukowych. Jako program zakupu i udostępniania światowych zasobów wiedzy (elektronicznych czasopism, książek i baz danych) opiera na dostępie ograniczonym. Z zasobów WBN korzystają pracownicy polskich instytucji naukowych, odwiedzający udostępniające je serwisy z odpowiednich adresów IP. Z kolei Biblioteka Nauki jest serwisem udostępniającym w sposób wyłącznie otwarty polskie publikacje naukowe artykuły publikowane w czasopismach naukowych i książki naukowe.

ICM przekazało PAP, że w ostatnich latach Biblioteka Nauki była rozwijana dzięki projektowi "Platforma Polskich Publikacji Naukowych", realizowanemu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. "Mamy nadzieję, że dalsze etapy rozwoju serwisu będą wspierane również przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, które od 2015 r. rekomenduje wydawcom czasopism naukowych udostępnianie ich w modelu otwartym" - podało ICM.