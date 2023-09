Biden zapowiada pogłębienie współpracy z Hanoi, m.in. przy produkcji półprzewodników

Prezydent USA Joe Biden zapowiedział w niedzielę „rozpoczęcie ery jeszcze wspanialszej współpracy” z Wietnamem. Wśród jej obszarów wymienił m.in. nowoczesne technologie i produkcję półprzewodników. Amerykański przywódca przyjechał do Hanoi po szczycie G20 w Delhi.

Biden oznajmił, że dwa kraje zawarły "szerokie partnerstwo strategiczne", podczas spotkania z sekretarzem generalnym rządzącej Komunistycznej Partii Wietnamu Nguyenem Phu Trongiem. Do tej pory Wietnam miał tego rodzaju porozumienia tylko z Rosją, Indiami, Koreą Południową i Chinami.

Wietnam i Stany Zjednoczone są kluczowymi partnerami w "wyjątkowo ważnej" chwili dla świata - powiedział Biden na początku spotkania.

Zapowiedział pogłębienie współpracy dwustronnej w dziedzinie najważniejszych technologii, m.in. w tworzeniu łańcucha dostaw dla półprzewodników.

Hanoi stara się wzmocnić swoją pozycję wobec Chin, dbając o to, by nie być postrzeganym jako stronnik Waszyngtonu. Dziennik "New York Times" podał, że Wietnam potajemnie negocjuje nowe porozumienie o dostawie broni z Rosją mimo międzynarodowych sankcji.

Wizyta Bidena ma istotny aspekt gospodarczy. Waszyngton potrzebuje Wietnamu, by zbudować mniej zależne od Chin obiegi gospodarcze - zaznacza agencja AFP. Podczas wizyty Bidena ma być poruszony m.in. temat dostaw metali ziem rzadkich. Wietnam ma największe po Chinach złoża tych metali na świecie.