Big Data w rękach japońskich sklepikarzy

Japoński gigant inwestycyjny SoftBank zapowiedział uruchomienie opierającego się na Big Data serwisu prognostycznego dla małych sklepów detalicznych w Japonii. Już za ok. 40 dolarów miesięcznie drobni przedsiębiorcy będą mieli do dyspozycji zestaw informacji pozwalający im przewidzieć ilość klientów odwiedzających ich lokalne w ciągu kolejnych dni. Soft Bank wykorzysta dane o ruchu 30 mln użytkowników swojej sieci komórkowej, a także prognozy pogodowe, czy w bardziej zaawansowanych pakietach informacje o zachowaniu konsumentów w konkretnych sklepach.

SoftBank jest jednym z największych konglomeratów w Japonii, który znany jest z inwestowania w obiecujące projekty technologiczne. Jak podaje portal Nikkei Asia w bieżącym roku finansowym (w Japonii od 1 kwietnia do 31 marca) firma ta wprowadzi na japoński rynek usługę o nazwie Sakimuru, co można przetłumaczyć jako „patrz w przyszłość”. Będzie to serwis pozwalający właścicielom sklepów na prognozowanie natężenia ruchu klientów oraz rotacji poszczególnych produktów.

W tym celu SoftBank wykorzysta zbiory danych określane mianem Big Data, czyli dużego i złożonego zestawu informacji, do przetworzenia których wymagane są zaawansowane technologie. Do źródeł serwisu Sakimuru należeć będą między innymi połączenia 30 mln użytkowników korzystających ze stacji bazowych telefonii komórkowej należącymi do japońskiego giganta. W ten sposób możliwe będzie analizowanie ruchu wokół sklepów, które zdecydują się na korzystanie z innowacyjnego serwisu.

Dodatkowo narzędzie to będzie przetwarzać prognozy pogodowe, pozwalając na przewidzenie wzrostu popytu na produkty, których konsumpcja koreluje z określonymi warunkami klimatycznymi. W przypadku bardziej zaawansowanych pakietów sklepy będą mogły dostawać także spersonalizowane prognozy na podstawie historycznego ruchu klientów i rotacji produktów. Analiza ta będzie mogła uwzględniać takie czynniki, jak płeć, wiek, czy także podział na lokalnych i zewnętrznych konsumentów.

Najprostszy pakiet usługi Sakimuru kosztować będzie jedynie ok. 40 dolarów, stając się tym samym niezwykle przystępnym narzędziem, nawet dla drobnych sklepikarzy. Dzięki temu przedsiębiorcy będą mogli optymalizować zarządzanie asortymentem, unikając zbędnego zamagazynowania lub niedoboru produktów. Rozszerzone pakiety będą zawierać także możliwość automatycznego uzupełniania zapasów na podstawie prognoz i aktualnego stanu półek.

W 2021 roku system ten został już przetestowany w sieci aptek. Jak podaje Nikkei Asia różnice pomiędzy prognozami a realnym ruchem konsumentów wynosiły jedynie ok. 7 proc. Wyniki są więc obiecujące, a technologia ta z czasem może zyskiwać na dokładności. SoftBank udowodnił także, że korzystanie z potencjału Big Data, sztucznej inteligencji i innych zaawansowanych technologii, niebawem może być domeną nie tylko największych graczy rynkowych. W Japonii rozwiązania przyszłości trafiają właśnie także do małych sklepikarzy.

Więcej komentarzy o Azji na stronie Instytutu Boyma