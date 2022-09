Bill Gates stworzył prototyp domowej ubikacji, która nie zużywa wody, a odpady stałe spala

Wiadomo, nad czym pracował ostatnio założyciel Microsoftu. Właśnie powstał prototyp wyjątkowej… toalety. Toaleta ta została opracowana w ramach projektu Fundacji Billa i Melindy Gatesów: „Reinvent the Toilet Challenge”. W inicjatywie tej chodzi o inspirowanie projektantów do tworzenia zaawansowanych technologicznie toalet, które – jak można przeczytać na stronie fundacji – „bezpiecznie i skutecznie gospodarują ludzkimi odpadami”.

Jak informuje koreański koncern, który zwykłemu śmiertelnikowi kojarzy się głównie z kuchennym agd, telewizorami i smartfonami, Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT), czyli dział badawczo-rozwojowy Samsung Electronics, rozpoczął współpracę z Fundacją Billa i Melindy Gates nad innowacyjną toaletą już w 2019 r., a teraz partnerzy "zakończyli opracowywanie podstawowych technologii oraz pomyślnie opracowali i przetestowali prototyp". W spotkaniu na najwyższym szczeblu, które odbyło się 16 sierpnia, uczestniczył sam Bill Gates.

Zadaniem tej toalety jest przede wszystkim unieszkodliwienie patogenów znajdujących się w ludzkich odchodach. I to wymaganie podobno zostało spełnione w zadowalającym stopniu, przy użyciu technologii "obróbki cieplnej i bioprzetwarzania". Ponadto - jak ogłosił koncern - "system umożliwia pełny recykling uzdatnionej wody. Odpady stałe są odwadniane, suszone i spalane na popiół, natomiast odpady płynne poddane zostają procesowi biologicznego oczyszczania".

Koncern zamierza teraz oferować krajom rozwijającym się nieodpłatne licencje patentów związanych z projektem owej "bezpiecznej toalety". W swoim komunikacie zaznacza też, że: "Według Światowej Organizacji Zdrowia i UNICEF ok. 3,6 miliarda ludzi zmuszonych jest do korzystania z niebezpiecznych urządzeń sanitarnych. Z powodu tego co roku pół miliona dzieci poniżej 5. roku życia umiera na skutek chorób biegunkowych, wynikających z ograniczonego dostępu do bezpiecznej wody i do higieny".

(PAP Life)

pba/moc/

Zobacz naszą najnowszą "Moc opinii" o branży motoryzacyjnej