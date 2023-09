Bioceltix powiększa stratę, ale pozyskał nowe pieniądze na badania

Strata netto spółki Bioceltix za pierwsze półrocze 2023 r. sięgnęła 6,4 mln zł i była wyższa o 3,1 mln zł w porównaniu z analogicznym okresem roku 2022 - wynika z raportu półrocznego firmy.

Pracująca nad innowacyjnymi produktami leczniczymi stosowanymi w weterynarii firma Bioceltix zanotowała w pierwszych sześciu miesiącach 2023 r. stratę netto wynoszącą 6,4 mln zł.

W tym samym okresie 2022 roku strata netto Bioceltix wynosiła blisko 3,3 mln zł.

Kluczowe znaczenie dla kontynuowania prac badawczych w strategicznych obszarach działalności spółki miało pozyskanie przez nią w pierwszym półroczu 2023 r. ponad 20 mln zł.

Do spółki wpłynęło od akcjonariuszy ponad 20 mln zł na dalsze prace badawcze

Bioceltix to polska spółka biotechnologiczna rozwijająca innowacyjne terapie w weterynarii. Przyszłe produkty tej firmy maja być wykorzystywane w leczeniu zwierząt towarzyszących (psów i koni, a w dalszej kolejności również kotów).

Jak podała firma w raporcie za I półrocze 2023 r., jej strata netto wyniosła w tym czasie 6,4 mln zł wobec straty sięgającej 3,3 mln zł w analogicznym okresie roku 2022. Strata na jedną akcję Bioceltix wyniosła 1,73 zł wobec 1 zł rok wcześniej.

Podsumowując pierwsze sześć miesięcy 2023 r. zarząd spółki zaznaczył w raporcie opublikowanym 18 września, że był to czas obfitujący w wydarzenia kluczowe z punktu widzenia realizacji długoterminowej strategii rozwoju Bioceltix.

- Pragniemy podziękować dotychczasowym oraz nowym akcjonariuszom za ogromne zaufanie, którego wyrazem było zakończenie z sukcesem emisji akcji serii K oraz L. Dzięki Państwa aktywności do spółki wpłynęło ponad 20 mln zł, które posłużą do kontynuowania prac we wszystkich strategicznych obszarach naszej działalności - informują prezes zarządu Bioceltix Łukasz Bzdzion oraz członek zarządu Paweł Wielgus.

Zakończenie badania klinicznego nad ważnym dla przyszłości spółki produktem

- Jednym z najważniejszych wydarzeń minionego okresu, ale też w całej historii istnienia naszej spółki, było zakończenie badania klinicznego produktu na zapalenie stawów u psów. Wstępne wyniki tego badania potwierdzają skuteczność naszej terapii - podkreśla zarząd spółki.

Bioceltix realizuje prace badawczo-rozwojowe, które następnie umożliwią przeprowadzenie kolejnych badań klinicznych oraz pełną rejestrację produktów leczniczych w Europejskiej Agencji Leków, tak jak ma to miejsce w przypadku leków podawanych ludziom.

- Model biznesowy Bioceltix zakłada przyszłą sprzedaż partnerom branżowym praw do opracowanych produktów leczniczych, jak również ich produkcję w oparciu o własną wytwórnię działającą w farmaceutycznym standardzie jakości - podaje spółka.

Najwięksi akcjonariusze firmy Bioceltix to: Kvarko Group ASI (11,40 proc. akcji), Łukasz Bzdzion (10,07 proc.), TOTAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (8,96 proc.), Infini ASI (8,48 proc.) oraz Alternative Solution ASI (6,22 proc. akcji).