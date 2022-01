Bioelektroniczny język mierzy słodycz

Dzięki bioelektroniczemu „językowi“ można obiektywnie ocenić, czy coś jest słodkie - i jak bardzo - informuje pismo „ACS Applied Materials & Interfaces“.

Prawie każdy lubi słodkie przysmaki, ale to, co dla jednego jest za słodkie, inny uważa za słodkie w sam raz. Dlatego opracowywanie nowych produktów spożywczych i napojów jest wyzwaniem, a producenci od dawna szukali bardziej obiektywnej metody pomiaru.

Już wcześniej naukowcy tworzyli bioelektroniczne "języki" działające w warunkach laboratoryjnych, ale albo były skomplikowane w produkcji, albo ich działanie nie odpowiadało w pełni ludzkiemu językowi. Teraz koreańskim naukowcom z Seoul National University udało się opracować ultraczuły bioelektroniczny język, który naśladując ludzkie kubki smakowe potrafi mierzyć słodycz.

Nasze języki mają receptory słodkiego smaku z dwiema dużymi, złożonymi strukturami, które wiążą się ze związkami, takimi jak cukry. Najbardziej zewnętrzna część jednej z tych struktur to dwupłatkowa struktura molekularna przypominająca liście owadożernej rośliny, które zamykają się wokół ofiary. Wchodzi ona w interakcję z większością słodkich substancji spożywanych przez człowieka.

W swoim poprzednim badaniu Tai Hyun Park, Seunghun Hong i współpracownicy stworzyli czujnik "piątego smaku" - umami, o działaniu zbliżonym do ludzkiego, używając tylko białka znajdującego się na końcu receptora smaku umami. Teraz chcieli zastosować tę samą koncepcję do stworzenia bioelektronicznego języka wyczuwającego słodycz, wykorzystując część receptora jako elektroniczny kubek smakowy.

Kopie fragmentu rceptora zostały wyprodukowane przez bakterie i utworzyły cienką warstwę na (obojętnej smakowo) złotej elektrodzie. Następnie połączono wiele złotych elektrod z nanorurkami węglowymi, tworząc tranzystor polowy. W kontakcie z roztworem naturalnie słodkiej sacharozy lub sztucznego słodzika (w tym wypadku sacharyny), malało natężenie prądu.

Czujnik reagował na słodkie substancje aż do poziomu 0,1 femtomola (jedna biliardowa mola, przy czym biliard to milion miliardów). To oznacza, że jest 10 milionów razy bardziej czuły niż poprzednie bioelektroniczne czujniki słodyczy. Urządzenie mogło również mierzyć słodycz prawdziwych napojów, takich jak sok jabłkowy i osłodzona herbatka rumiankowa, ale nie reagowało na celobiozę (cukier pozbawiony smaku) ani glutaminian sodu. Połączenie wrażliwości z selektywnością może uczynić sztuczny język przydatnym narzędziem dla przemysłu medycznego, farmaceutycznego oraz spożywczego.