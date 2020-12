BioMaxima wprowadziła nowy test genetyczny wykrywający m.in. SARS-CoV-2

Polski producent preparatów i sprzętu do diagnostyki laboratoryjnej, firma BioMaxima SA, wprowadziła do obrotu nowy własny test genetyczny umożliwiający wykrycie kilku patogenów m.in. SARS-CoV-2 i wirusów grypy.

"Wprowadzany właśnie do obrotu w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej najnowszy test SARS/Flu/RSV Real Time PCR LAB-KIT jest nowoczesnym narzędziem umożliwiającym szybką diagnostykę infekcji górnych dróg oddechowych, charakteryzując się bardzo wysoką czułością i specyficznością" - poinformowała spółka we wtorek w komunikacie prasowym.

Test umożliwia identyfikację kilku patogenów w jednej probówce PCR. "Nowy test umożliwia wykrycie patogenów SARS-CoV-2 (Wuhan), wirusów grypy (wirus grypy A - H1N1, H3N2, H5N1 i wirus grypy B), a także wirusa RSV A i B (syncytialny wirus oddechowy typu A lub B)" - czytamy w komunikacie.

Jak podkreślono, jednoczesne badanie próbki pacjenta w kierunku kilku chorób zakaźnych "znacząco ogranicza zasoby konieczne do wykonania badania" i pozwala szybciej uzyskać informacje w przypadku pacjentów cierpiących na nieokreśloną infekcję dróg oddechowych. Nowy test - jak informuje spółka - może być używany "na praktycznie wszystkich aparatach PCR pracujących w systemie otwartym".

Spółka podała, że nowy test genetyczny jest częścią tworzonej przez BioMaximę palety nowoczesnych testów do diagnostyki molekularnej. "Spółka przewiduje, że zastosowanie testu nie ograniczy się do etapu pandemii, bowiem szczególne wskazane jest wykonywanie testów łączonych u osób, u których niezbędne jest szybkie rozpoznanie i włączenie odpowiedniego leczenia z uwagi na ich ciężki stan i/lub hospitalizację, podwyższone ryzyko powikłań, jednoczesną obecność kilku infekcji, obniżoną odporność lub występowanie innych chorób przewlekłych" - głosi komunikat.

Spółka poinformowała także o "rekordowych" wynikach finansowych. BioMaxima za miesiąc listopad osiągnęła zysk netto na poziomie 1 mln 802 tys. zł, a zysk EBITDA wyniósł 2 mln 415 tys. zł. Po 11 miesiącach 2020 r. zysk netto spółki wynosi już 7 mln 645 tys. zł, natomiast EBITDA 11 mln 4 tys. zł.

W komunikacie poinformowano też, że BioMaxima SA otrzymała od dystrybutora zaopatrującego rynek w Indonezji kolejne zamówienie na testy genetyczne PCR do oznaczania SARS-CoV-2 o wartości ponad 395 tys. dolarów. "Jest to już kolejne zamówienie na takie testy od tego dystrybutora, dzięki czemu wartość zrealizowanych zamówień na rynek indonezyjski w grudniu br. przekroczy milion dolarów" - napisano.

BioMaxima jest polską firmą działającą na rynku diagnostyki laboratoryjnej notowaną od 2010 r. na rynku NewConnect. Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 22 grudnia podjęto uchwały rozpoczynające proces przeniesienia notowań akcji spółki z rynku NewConnect na rynek regulowany.

Spółka specjalizuje się m.in. w produkcji testów mikrobiologicznych, systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także szerokiej gamy odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. W swojej ofercie posiada również szeroką paletę systemów diagnostycznych SARS-CoV-2, m.in. molekularny test do wykrywania SARS-CoV-2 oparty na metodzie Real Time PCR, a także szybkie testy immunochromatograficzne do wykrywania antygenu wirusa oraz przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2. Jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych. Zaopatruje ponad dwa tysiące laboratoriów w Polsce oraz prowadzi działalność eksportową na ponad 60 rynkach.