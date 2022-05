BioMaxima znacząco zwiększyła zysk

Notowana na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie spółka biotechnologiczna BioMaxima poprawiła w 2022 roku rentowność prowadzonego biznesu o prawie 30 proc.

BioMaxima, polski producent i eksporter diagnostyki laboratoryjnej, wypracował w 2021 roku 79,1 mln zł przychodów netto, co stanowi wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 29 proc. Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) za rok 2021 osiągnął poziom 15,3 mln zł.

Zysk netto za rok 2021 wyniósł 10,2 mln złotych i okazał się wyższy od zysku netto osiągniętego w roku 2020 o 29 proc.

Spółce udało się osiągnąć dobre wyniki pomimo ograniczenia rynku diagnostyki in vitro niezwiązanej z pandemią.

- Mocnym filarem była działalność w zakresie analityki i mikrobiologii. Sprzedaż w tych segmentach wzrosła o blisko 11 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Oprócz rozbudowy oferty związanej z diagnostyką SARS-CoV-2, w 2021 roku Spółka opracowała i wprowadziła do sprzedaży m.in. 13 nowych suplementów podłoży mikrobiologicznych, sześć nowych roztworów do transportu próbek wirusowych i trzy nowe podłoża do hodowli komórkowych. Trwały również prace nad budową kompletnej oferty w zakresie biologii molekularnej, w tym nad wyrobami do szybkiej molekularnej diagnostyki wybranych patogenów bakteryjnych i wirusowych - podała spółka.

W maju 2021 roku nastąpiła finalizacja transakcji nabycia nieruchomości przy ulicy Vetterów w Lublinie, na której zostanie rozbudowana powierzchnia produkcyjna oraz magazynowa. Prace budowlane zostały już rozpoczęte. Ich zakończenie oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przewidywane jest na pierwszy kwartał 2023 roku.

W bieżącym roku BioMaxima planuje również budowę kolejnej instalacji fotowoltaicznej, która przyczyni się do dalszego obniżenia kosztów energii ponoszonych przez Spółkę.

Skonsolidowany raport za I kwartał 2022 roku zostanie opublikowany 30 maja 2022 roku.