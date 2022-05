Biotechnologia na giełdzie jest już warta 8 mld zł i wciąż rośnie

- Spółki biotechnologiczne notowane na warszawskiej giełdzie są dziś warte blisko 8 miliardów złotych - informuje BioForum, organizacja grupująca firmy sektora, podkreślając jednocześnie, że branża zaczyna być doceniana także poza granicami kraju.

Kapitalizacja spółek biotechnologicznych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wynosi obecnie 8 mld zł.

Impulsem do rozwoju tego sektora była pandemia COVID-19.

Obecnie na giełdzie dominują spółki farmaceutyczne, ale spory potencjał mają także firmy food biotech i agrobiotech.



Zainteresowanie sektorem biotechnologicznym wybuchło wraz z nadejściem pandemii koronoawirusa – to właśnie spółki tej branży stały się jednym z głównych beneficjentów COVID-19. W 2020 roku wyceny wielu spółek osiągnęły rekordowe poziomy. 2021 rok był dla części spółek nieco gorszy – nie spełniły pokładanych przez inwestorów oczekiwań (być może nadmiernych). Pamiętajmy jednak o specyfice tej branży – sukces finansowy zależy od długotrwałych nadań, rozmowach z regulatorami nt. dopuszczenia leków na rynek, a te często przeciągają się w czasie.

Zobacz też: CEBINA uruchamia środkowoeuropejski akcelerator biotechnologii

Dlatego spółki biotechnologiczne należą do najbardziej zmiennych na giełdzie, a ich akcjonariusze są już przyzwyczajeni do potężnych wahań cen akcji. W dłuższej perspektywie cierpliwi inwestorzy mogą osiągnąć zyski znacząco większe niż w przypadku spółek z innych branż. Tym bardziej, że to jeden z najbardziej perspektywicznych sektorów. - Biotechnologia – obok sektora ICT – jest obecnie obszarem, z którym wiążą się największe oczekiwania dotyczące transformacji gospodarki korzystającej z zaawansowanej wiedzy i rewolucji danych - pisał w swoim raporcie Polski Instytut Ekonomiczny wiosną 2020 roku. I ta diagnoza pozostaje aktualna także dzisiaj.

Czytaj również: Polska biotechnologia na celowniku zagranicznych inwestorów

- Pandemia COVID19 zamieszała nie tylko na globalnym ale i polskim rynku biotechnologii - potwierdza Małgorzata Suska, dyrektor wykonawczy BioForum (związku firm biotechnolo gicznych i organizatora konferencji CEBioForum2022). - Na rynku NewConnect biotechnologia była drugą branżą pod względem wielkości obrotów - dodaje.

BioForum przygotowało mapę polskich firm biotechnologicznych obejmującą firmy działające od ponad trzech lat.

- Mamy sześć dojrzałych klastrów biotechnologicznych - Kraków, Łódź, Poznań, Trójmiasto, Warszawa, Wrocław i to wyraźnie w tej analizie widzimy - komentuje Suska.

- Warszawski parkiet opanowały przede wszystkim firmy z branży farmaceutycznej i diagnostyczno–laboratoryjnej. Jest to nie tylko konsekwencja pandemii, która uwypukliła znaczenie sektora biotechnologii medycznej, ale także trwającego od wielu lat ogólnoświatowego trendu wzrostowego. Ten obszar biotechnologii, choć obarczony największym ryzykiem, zawsze był dla inwestorów atrakcyjny z uwagi na wysokie potencjalne zyski i płynący tu strumień finansowania publicznego - twierdzi.

Kapitalizacja polskich spółek biotechnologicznych na GPW sięga obecnie blisko 8 miliardów złotych.

- Analiza nie pozostawia wątpliwości, że branża biotechnologiczna jest i długo jeszcze będzie zdominowana przez sektor farmaceutyczny, pod tym względem polski rynek nie różni się od światowego - uważa Suska.

- Szacuje się, że na globalnym rynku biotechnologii udział sektora farmaceutycznego może do 2025 roku osiągnąć 60 proc. Zdaniem ekspertów będzie rósł w średnim tempie 8 proc. rocznie osiągając 730 mld dolarów - dodaje.

Jak podkreśla, polskie firmy biotech zostały dostrzeżone przez globalnych graczy. 96 proc. akcji Blirt, firmy produkującej enzymy i odczynniki do badań diagnostycznych, zostało właśnie kupionych przez Qiagen (niemiecka firma, notowana na nowojorskiej giełdzie).

Farmacja dominuje, ale tempa nabiera też rozwój branży w innych obszarach. - Warto zauważyć, że zgodnie z przewidywaniami dużo szybciej będą rosły sektory food biotech i agrobiotech, w tempie przekraczającym 10 proc. W 2030 roku przebiją barierę 100 mld dolarów. W Polsce niewiele firm z tej grupy trafiło na parkiet, bo rynek jest wart zaledwie kilka miliardów złotych. Ale biorąc pod uwagę drożejące nawozy i środki ochrony roślin, a także regulacje dotyczące jakości żywności, rolnictwa ekologicznego, oczyszczania ścieków i inne opracowywane przez Komisję Europejską, nie należy lekceważyć tych sektorów - podkreśla Suska.