Bioton znów zaczął zarabiać

Biotechnologiczna grupa liczy zyski za pierwsze półrocze tego roku. Być może nie są gigantyczne, ale wyraźnie kontrastują z ubiegłoroczną stratą, odnotowaną przez Bioton w tym samym okresie.

Zgodnie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy Bioton za pierwsze sześć miesięcy tego roku, przychody ze sprzedaży wyniosły 83,4 mln zł, a w tym samym okresie minionego roku było to 98 mln zł.

Grupa odnotowała w pierwszym półroczu zysk netto na poziomie 1,29 mln zł. W tym samym okresie roku ubiegłego było to strata sięgająca 1,67 mln zł, co wynikało m.in. z wyższych niż obecnie kosztów własnych sprzedaży.

Na koniec okresu sprawozdawczego nakłady na prace rozwojowe oraz wartości niematerialne w realizacji wyniosły 36,7 mln zł i dotyczyły min. nakładów na rejestracje produktów w związku ze zwiększeniem skali produkcji oraz nakładów na wdrożenie technologii.

Grupa Bioton składa się w sumie z pięciu spółek działających w branży biotechnologicznej. Dostarcza pacjentom kompleksowe rozwiązania w leczeniu cukrzycy. Znajduje się w grupie ośmiu światowych komercyjnych producentów rekombinowanej insuliny ludzkiej. Dostarcza leki do ponad 20 krajów na czterech kontynentach.

Fabryka Bioton w Macierzyszu pod Warszawą to jeden z najnowocześniejszych zakładów biotechnologicznych na świecie. To w niej powstaje insulina – zarówno substancja czynna, jak i gotowe formy leku.

Akcjonariat kształtuje się następująco: Dongren Singapore PTE Ltd.- 19.79 proc., Perfect Trend Ventures Ltd. - 11,86 proc., Troqueera Enterprises Ltd. - 9,88 proc., Basolma Holding Ltd. - 7,16 proc., AIS Investment 2 Sp. z o.o. - 6 proc. oraz UniApek S.A. - 5 proc.