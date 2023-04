Bitcoin jest najdroższy od 10 miesięcy. W kryptowalutach zaczęła się nowa gra

Bitcoin przekroczył barierę 30 tys. dolarów za token po raz pierwszy od czerwca 2022 roku. Eksperci wskazują, że na rynku kryptowalut nazywanych "dziećmi niskich stóp procentowych" rozpoczyna się gra pod zakończenie cyklu podwyżek stóp procentowych w USA.

Najpopularniejsza kryptowaluta na świecie - bitcoin - zyskała w 2023 roku już ponad 80 procent wartości, a we wtorek (11 kwietnia) przebiła barierę 30 tys. dolarów za token po raz pierwszy od ponad 10 miesięcy.

Eksperci wskazują, że inwestorzy spodziewają się w niedługim czasie zakończenia cyklu podwyżek stóp procentowych w USA, co wspiera popyt na kryptowaluty, będące beneficjentami środowiska niskich stóp.

Także niedawne problemy amerykańskich banków powodują, że coraz więcej osób ponownie skłania się ku deponowaniu oszczędności w kryptowalutach.

W środę (12 kwietnia) mimo lekkiej korekty bitcoin utrzymuje się powyżej pułapu 30 tysięcy dolarów za token.

Nie akcje, nie obligacje. Znowu nadszedł czas kryptowalut?

Ostatnie perturbacje na rynkach finansowych okazały się wsparciem dla rynku kryptowalut. Jest to też wynik swoistego paradoksu - spadek skłonności do ryzyka powoduje, że rynki akcyjne radzą sobie przeciętnie, nie mogąc złapać konkretnego kierunku. Z kolei spadek oprocentowania obligacji powoduje, że nie są one zbyt atrakcyjną alternatywą dla ryzykownych aktywów.

I tu na pierwszy plan wychodzą kryptowaluty, które mimo zaliczania się do klasy aktywów o wybitnie wysokim ryzyku, zależne są od nieco innych czynników niż klasyczne aktywa inwestycyjne.

Między innymi problemy amerykańskich i europejskich banków oraz niedawna plajta Credit Suisse powodują, że część osób preferuje deponowanie oszczędności właśnie w kryptowalutach, charakteryzujących się dużą płynnością. Jednak za ostatnimi wzrostami wartości m. in. bitcoina stoją także fundamenty makroekonomiczne.

Inwestorzy zaczynają grać pod obniżkę stóp, więc bitcoin pnie się w górę

Grzegorz Dróżdż, analityk Conotoxia Ltd. (usługa inwestycyjna Cinkciarz.pl) wskazuje na rosnące oczekiwania odnośnie do zakończenia cyklu podwyżek stóp w USA. Jego zdaniem czynniki w postaci rosnących obaw o bezrobocie, problemów amerykańskiego sektora bankowego oraz spadającej inflacji w USA coraz mocniej nastawiają rynek na zmianę polityki monetarnej Fed.

- Tu warto przypomnieć, że kryptowaluty bywają nazywane dziećmi niskich stóp procentowych. Znaczna ich część powstała bowiem w efekcie nadmiaru pieniądza w gospodarkach. Gdy stopy procentowe rosły, cena bitcoina spadła w relacji do szczytowego poziomu o 76 proc. Obecnie inwestorzy spodziewają się już rychłego zakończenia cyklu podwyżek stóp procentowych w USA, a po nim serii obniżek. Nasunąć się zatem może wniosek, że cena bitcoina jest w dużej mierze zależna od oczekiwań wobec wysokości stóp procentowych - wyjaśnia analityk.

Przypomnijmy, po marcowej podwyżce stóp procentowych w USA do przedziału 4,75-5 proc., znajdują się one na najwyższym poziomie od 2007 roku.

Innym istotnym elementem mogącym wpłynąć na wzrost ceny bitcoina było przejście ze skrajnie negatywnego nastawienia inwestorów i mediów do całego rynku walut cyfrowych do podejścia pozytywnego. Okazało się, że wieszczony przed kilkoma miesiącami "koniec kryptowalut" nie nastąpił, wobec czego przecenę można było wykorzystać do zakupów.

Powyższy argument wspiera fakt, ze oprócz bitcoina dobrze radzi sobie także druga najbardziej popularna kryptowaluta - ethereum - która od początku roku zyskała już prawie 60 procent.