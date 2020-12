Bitcoin kończy rok z kolejnym rekordem wszech czasów

Najpopularniejsza kryptowaluta świata – bitcoin – po raz kolejny w ciągu ostatniego miesiąca ustanowiła swój kursowy rekordy wszech czasów, tym razem na poziomie 28 579 USD. Wartość bitcoina od początku br. wzrosła o ok. 290 proc.

Według informacji serwisu Coindesk.com w samym grudniu br. bitcoin zyskał na wartości ok. 50 proc., co otwiera drogę do osiągnięcia największego miesięcznego wzrostu kursu od maja 2019 r., gdy najpopularniejsza kryptowaluta świata podrożała o ponad 62 proc. (z 52667 USD do 8547 USD).

Po osiągnięciu rekordowego poziomu w środę rano kurs kryptowaluty lekko zniżkował, ale wciąż utrzymywał się na poziomie pomiędzy 27 500 USD a 28 000 USD.

Według przytaczanych przez serwis Coindesk.com opinii analityków rynku kryptowalut kurs bitcoina jest napędzany w ostatnich tygodniach przez dużych inwestorów instytucjonalnych (w tym m.in. MassMutual i Guggenheim). Szansy na utrzymanie wzrostowej tendencji kryptowaluty komentatorzy upatrują również w dużej podaży pieniądza wynikającej z faktu, że amerykańska Rezerwa Federalna, podobnie jak wiele innych banków centralnych, drukuje duże ilości gotówki w celu powstrzymania najgorszych skutków gospodarczych pandemii koronawirusa. Działania te są postrzegane przez analityków jako potencjalne katalizatory inflacji prowadzące do dalszego osłabienia dolara amerykańskiego, co z kolei może mieć pozytywny wpływ na kurs bitcoina w najbliższych miesiącach.