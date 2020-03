Bitcoin w dwa dni stracił nawet 50 proc. wyceny

Podczas dwudniowej wyprzedaży tokena bitcoin jego wycena spadła nawet o 50 proc od czasu wyżu z lutego. W krytycznym punkcie ostatniej doby wynosiła 3,87 tys. USD, co stanowi najniższy wynik od marca 2019 r. – podała w piątek agencja Bloomberga.

Mimo pogłębiającego się niżu kryptowaluta nieco odrobiła najnowszą stratę i ok. godziny 14 czasu polskiego wyceniana była już na 5,58 tys. USD, czyli nadal poniżej przekroczonej w czwartek dolnej granicy 6 tys. USD. Podczas ostatnich 24 godzin token stracił więc ok. 6,85 proc. - wynika z danych giełdy Coindesk.

Bloomberg przypomniał, że spadki bitcoina trwają kolejny dzień, co wiązane jest z masową sprzedażą przez inwestorów ryzykownych aktywów, w związku z pandemią Covid-19. Zbiorczy indeks kryptowalut Bloomberg Galaxy Crypto obniżył się do rekordowo niskiego poziomu spadając przez dwie sesje o ok. 49 proc. Wcześniej odnotowano spadki także innych cyfrowych walut.

Agencja wskazała, że ostatnim czasie Ether zanotował jednak niskie wartości dodatnie, po odrobieniu prawie 30 proc. wcześniejszej straty. XRP obecnie notuje zaś niższe straty od konkurencji.

"Inwestorzy wycofują się ze wszystkich ryzykownych aktywów. Bitcoin bywa określany tzw. bezpieczną przystanią i porównywany jest ze złotem, jednak obecnie kryptowaluty to rynek cechujący się niską penetracją. Inwestorzy zaczynają uważać go za zbyt ryzykowny na obecne warunki" - ocenił jeden z dyrektorów singapurskiej giełdy kryptowalutowej Luno, Vijay Ayyar.

Rynek ropy, giełda, obligacje oraz waluty reagują na kolejne informacje dot. pandemii Covid-19. Bloomberg przytacza tu środowe ogłoszenie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który zawiesił loty z większości państw Europy do USA i nie sprecyzował, jakie ulgi i wsparcie dla firm przygotowuje rząd.

Giełdowy indeks S&P 500 w czwartek zanotował wartości najniższe od 1987 r. - dodała agencja.